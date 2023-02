Like a Dragon: Ishin!, la vengeance de Sakamoto Ryoma débute avec la bande-annonce de lancement

Dévoilé lors d'un PlayStation State of Play en septembre dernier, Like a Dragon: Ishin! ne se sera pas fait attendre très longtemps, il est déjà disponible sur ordinateurs et consoles de salon. Le titre de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio s'offre évidemment une bande-annonce de lancement :

Like a Dragon: Ishin! est pour rappel une version remastérisée de Yakuza Ishin!, sorti en 2014 uniquement au Japon. Le titre s'invite enfin en Occident et met en scène Sakamoto Ryoma, un ancêtre de Kazuma Kiryu en quête de vengeance. Le jeu nous plonge dans le Japon du XIXe siècle, avec évidemment des katanas, mais aussi des armes à feu pour nous défaire de nos ennemis dans des combats intenses. Voici quelques points clés du jeu :

De l'action démesurée et un armement diversifié : participez à des combats viscéraux qui combinent armes à feu et épées de l'ère féodale, et passez d'un style de combat à l'autre : Bretteur, tireur, danseur endiablé et bagarreur. Un large éventail d'armes variées marque la transition historique entre le combat à l'épée classique et la guerre aux armes modernes. Les joueurs pourront s'entraîner et améliorer leurs compétences pour débloquer des capacités encore plus puissantes.

: participez à des combats viscéraux qui combinent armes à feu et épées de l'ère féodale, et passez d'un style de combat à l'autre : Bretteur, tireur, danseur endiablé et bagarreur. Un large éventail d'armes variées marque la transition historique entre le combat à l'épée classique et la guerre aux armes modernes. Les joueurs pourront s'entraîner et améliorer leurs compétences pour débloquer des capacités encore plus puissantes. Une épopée historique de Samouraï : un glossaire optionnel dans le jeu complète le contexte historique des personnages, des lieux et des événements présentés dans Like a Dragon: Ishin!

: un glossaire optionnel dans le jeu complète le contexte historique des personnages, des lieux et des événements présentés dans Like a Dragon: Ishin! Quand l'ancien rencontre le nouveau : Like a Dragon: Ishin! s'appuie sur son prédécesseur de 2014, une exclusivité japonaise, et sera entièrement traduit, avec du contenu inédit, des graphismes remastérisés et bénéficiera de capacités améliorées pour les plateformes modernes grâce à l'Unreal Engine 4.

Like a Dragon: Ishin! est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 53,99 € sur Gamesplanet.