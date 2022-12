Like a Dragon: Ishin!, les styles de combat à l'honneur dans une nouvelle bande-annonce

Dévoilé il y a quelques mois, Like a Dragon: Ishin! est pour rappel une version remastérisée de Yakuza Ishin!, un jeu d'action se déroulant en 1867 et qui n'était jamais sorti en dehors du Japon. Cette fois, le titre sera distribué dans le monde entier et il s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

SEGA et Ryū ga Gotoku Studio mettent cette fois en avant les combats de Like a Dragon: Ishin!, qui s'annoncent déjà variés. Sakamoto Ryoma est en effet armé d'un sabre de samouraï, mais le bretteur est également équipé d'un pistolet pour tirer sur ses ennemis à distance. Son style de combat lui permet aussi de se bagarrer à mains nues ou encore de danser et virevolter rapidement pour surprendre ses adversaires.

La date de sortie de Like a Dragon: Ishin! est pour rappel fixée au 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec un doublage uniquement en japonais. Vous pouvez déjà précommander le jeu à 53,99 € sur Gamesplanet.