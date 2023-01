Like a Dragon: Ishin!, nouvelle bande-annonce pour l'histoire de Sakamoto Ryoma

Dans moins d'un mois, les joueurs occidentaux pourront découvrir Like a Dragon: Ishin!, une version remastérisée d'un ancien volet de la saga Yakuza qui n'avait jamais eu droit à une distribution en dehors du Japon. En attendant de découvrir l'aventure de Sakamoto Ryoma, place à une nouvelle bande-annonce :

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio partagent ainsi une vidéo de Like a Dragon: Ishin! nous rappelant la mission de cet ancêtre de Kazuma Kiryu, qui va se lancer ici dans une quête de vengeance après le meurtre de son mentor. Une quête animée par la justice et qui nous replongera dans le Japon du XIXe siècle avec des combats variés. Les studios rajoutent :

Ce trailer explore l'histoire du jeu et offre un aperçu des périls qui attendent le protagoniste Sakamoto Ryoma, injustement accusé du meurtre de son maître. Dans cette épopée regorgeant d'alliés, d'ennemis et de combats survitaminés, le combat d'un samouraï solitaire pour la justice va marquer l'histoire du Japon à tout jamais.

Au passage, SEGA rappelle que les joueurs qui précommanderont Like a Dragon: Ishin! recevront trois armes supplémentaires en cadeau, à savoir Kijin-maru Kunishige, Éclat sanglant et Canon du vaisseau noir. Vous pouvez déjà réserver le jeu contre 53,99 € sur Gamesplanet, sa date de sortie est fixée au 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

