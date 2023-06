Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name frappe fort avec sa date de sortie et une première bande-annonce de gameplay

La licence Like a Dragon de SEGA, anciennement baptisée Yakuza en Occident, a eu droit en début d'année à un remaster de Like a Dragon: Ishin! sur les consoles actuelles et PC. Cependant, ce n'est pas le seul projet en cours du côté de Ryu Ga Gotoku Studio, qui avait dévoilé en septembre 2022 Like a Dragon 8 avec Ichiban Kasuga et Kazuma Kiryu, attendu en 2024, ainsi qu'une préquelle centrée sur ce dernier personnage, nommée Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Le spin-off était prévu pour 2023 et n'aura pas de retard. Si nous en sommes certains, c'est parce que le PlayStation Store a fait fuiter de nombreux détails concernant le jeu. La page produit est ainsi apparue auprès de certains utilisateurs via leur console, dont shin_true92 sur Reddit, ce qui a été suffisant pour que PS Deal puisse récupérer des visuels, le descriptif associé et la date de sortie !

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name devrait donc paraître le jeudi 9 novembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, nous permettant de découvrir les aventures de Joryu, alias utilisé par Kazuma Kiryu après qu'il se soit fait passer pour mort. Notez que l'achat du jeu sur PS4 permettra d'y jouer sur les deux consoles de Sony sans frais supplémentaires puisque la mise à niveau sera offerte. Voici une traduction du descriptif :

EFFACER VOTRE PASSÉ POUR PROTÉGER VOTRE AVENIR Autrefois un yakuza légendaire, Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort et a abandonné son nom pour protéger sa famille. Maintenant, il est plongé dans un conflit par un personnage mystérieux qui tente de le faire sortir de sa cachette. Sous le nom de code « Joryu », Kiryu se lance dans un récit d'action captivant avec des combats fracassants dans des lieux animés remplis de personnages et d'activités passionnants. COMBAT ULTIME AVEC DEUX STYLES DE COMBAT EXPLOSIFS Basculez dynamiquement entre les styles de combat Yakuza et Agent lors de combats de mêlée viscéraux. Avec le style Yakuza, semez la peur chez les ennemis en déclenchant des mouvements extrêmement agressifs alimentés par la force et l'élégance inégalées de Kiryu. Ou faites monter les enchères avec le style Agent en délivrant des coups avec une vitesse et une précision absolues, tout en utilisant une gamme de gadgets de haute technologie comme des fils de liaison électrifiés pour étourdir les ennemis puis les envoyer voler. Adaptez-vous stratégiquement à la situation et tirez parti des deux styles pour dominer et détruire des hordes d'ennemis. DIVERTISSEMENT SANS FIN Que vous vous battiez dans l'arène secrète du Château, que vous chantiez une nouvelle chanson au karaoké, que vous preniez un verre au club de cabaret ou que vous couriez sur un circuit de poche, le monde offre une variété d'expériences immersives. Un informateur intrigant nommé Akame propose également des sous-missions passionnantes, vous entraînant dans une confrontation épique qui se déroule au fur et à mesure que vous explorez et appréciez Sotenbori, Yokohama et le mystérieux Château. Si vous possédez déjà la version PS4 de ce jeu, vous pouvez obtenir la version numérique PS5 sans frais supplémentaires et vous n'avez pas besoin d'acheter ce produit. Les propriétaires d'une copie de disque PS4 doivent l'insérer dans la PS5 chaque fois qu'ils souhaitent télécharger ou lire la version numérique PS5. Les propriétaires de disques de jeu PS4 qui achètent la console sans lecteur de disque PS5 Digital Edition ne pourront pas obtenir la version PS5 sans frais supplémentaires.

Multijoueur hors-ligne (2 joueurs).

La lecture à distance permet aux utilisateurs de se connecter et de jouer à des jeux sur leur PlayStation 4 ou PlayStation 5 à l'aide d'un appareil mobile, d'un PC ou d'une autre PlayStation 4 ou PlayStation 5.

Jeu hors-ligne activé.

Cette fuite pourrait laisser croire qu'une annonce aura lieu lors de l'un des rendez-vous de ces prochains jours (Summer Game Fest Live ou Xbox Games Showcase), mais sachez qu'un RGG Summit Summer 2023 est prévu le 16 juin, il semble donc plus probable que l'officialisation de ses informations soit effectuée à ce moment-là.

Mise à jour : eh bien, nous sommes ravis de ne pas avoir vu juste, car Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name a bien fait son apparition ce soir avec une bande-annonce de gameplay officialisant sa date de sortie et même son bonus de précommande, à savoir un pack Legendary Fighter avec des visages familiers.