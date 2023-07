Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, encore de la bagarre dans une nouvelle vidéo de gameplay

L'éditeur Modus Games et le développeur Secret Base lanceront à la fin du mois Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, un nouveau beat'em all à l'esthétique rétro. En attendant la sortie du jeu, les studios partagent une nouvelle bande-annonce pleine de gameplay et de combats.

La vidéo de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons revient rapidement sur les mouvements spéciaux de certains personnages, qu'il sera possible de déclencher en remplissant sa jauge de SP Meter. Des capacités dévastatrices pour éliminer rapidement un grand nombre d'adversaires et gagner un paquet d'argent.

La date de de sortie de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est fixée au 27 juillet 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez précommander le titre à 29,99 € sur Amazon.