Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, date de sortie et bande-annonce de gameplay pour le beat'em all rétro

Au début du mois, Modus Games et Secret Base dévoilaient Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, un nouvel opus de la célèbre franchise de beat'em all. Un titre qui s'adresse aux nostalgiques, avec des graphismes en gros pixels et un gameplay qui nous ramène 30 ans en arrière, pour notre plus grand plaisir.

Les studios sont déjà de retour aujourd'hui pour partager une nouvelle bande-annonce de gameplay du jeu, et nous apprenons au passage que la date de sortie de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est fixée au 27 juillet 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Le titre mettra pour rappel en scène les mêmes héros et méchants qu'à l'époque, et les joueurs pourront débloquer des bonus, choisir plusieurs niveaux de difficulté et activer des modes Mort permanente ou Infini. Dès sa sortie, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sera jouable en coopération locale, mais il faudra attendre une future mise à jour pour faire de même en ligne. Vous pouvez précommander le jeu contre 29,99 € sur Amazon.