BON PLAN : Yakuza: Like A Dragon à prix cassé sur PS5 et Xbox

SEGA et RGG Studios ont lancé en début d'année Like a Dragon: Infinite Wealth, les notes sont excellentes et les ventes ont suivi. Mais peut-être êtes-vous passés à côté du précédent volet, Yakuza: Like a Dragon, introduisant le personnage d'Ichiban Kasuga et les mécaniques de gameplay au tour par tour.

C'est le moment de vous rattraper, car Yakuza: Like a Dragon est actuellement vendu 15,99 € sur Amazon, dans sa version physique PlayStation 5. Une belle offre pour ce jeu de rôle avec des combats au tour par tour qui a lancé un vent de fraîcheur sur la franchise. Si vous jouez sur Xbox Series X ou Xbox One, le jeu est à 16,10 € à la Fnac.

Ichiban Kasuga, un jeune membre d’un groupe de Yakuza de bas étage, est à 18 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Sans jamais perdre foi en ses pairs, il finit par purger sa peine mais découvre qu’à sa sortie, personne n’est là pour l’accueillir et que son clan a été décimé par l’homme qu’il respectait le plus jadis. Seul et perdu, il se donne pour mission de découvrir la vérité sur la trahison de son clan et de reprendre sa vie en main en devenant un héros inattendu pour ceux rejetés par la société ! Ce nouvel opus de la série des jeux Yakuza célèbre les 15 ans de la série et introduit donc un nouveau héros pour la première fois depuis 10 ans ! Yakuza: Like a Dragon marque un nouveau départ pour la franchise. La majeure partie du jeu se déroule dans le quartier Ijincho, dans la ville de Yokohama, où les joueurs exploreront une toute nouvelle facette ultra réaliste du Japon qu’ils n’auront alors jamais vue dans la série. De plus, le système de combat de Yakuza: Like a Dragon a été entièrement repensé, combinant ainsi l’action des précédents Yakuza avec un système de tour par tour bien connu des fans de RPG. Un nouveau héros habité par une grande rancœur : incarnez Ichiban Kasuga, un yakuza trahi par l’homme qu’il admirait autrefois

: incarnez Ichiban Kasuga, un yakuza trahi par l’homme qu’il admirait autrefois Une refonte du système de combat : écrasez vos adversaires dans des combats dynamiques au tour par tour, alternez entre plus de 19 classes différentes allant de garde du corps à musicien

: écrasez vos adversaires dans des combats dynamiques au tour par tour, alternez entre plus de 19 classes différentes allant de garde du corps à musicien Votre environnement est votre meilleure arme : batte, parapluie, moto, panneau de signalisation… Utilisez tout ce qui peut vous passer sous la main pour vaincre vos adversaires

: batte, parapluie, moto, panneau de signalisation… Utilisez tout ce qui peut vous passer sous la main pour vaincre vos adversaires Faites la connaissance d’alliés hors normes : recrutez jusqu’à 7 membres dans votre équipe constituée des rejetés de la société et développez vos liens avec eux pour débloquer de nouvelles capacités

: recrutez jusqu’à 7 membres dans votre équipe constituée des rejetés de la société et développez vos liens avec eux pour débloquer de nouvelles capacités La ville de Yokohama n’attend plus que vous : parcourez les paysages réaliste du quartier Ijincho, jouez à plus de 15 mini-jeux déjantés dans les salles d’arcade et de jeux, trouvez et forgez votre propre équipement, et plongez-vous dans la vie typique locale avec plus de 50 histoires optionnelles

