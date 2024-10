BON PLAN : Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii déjà disponible en précommande à prix canon

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ne prennent pas le temps de se reposer avec la franchise Yakuza/Like a Dragon, les studios ont lancé en tout début d'année l'excellent Like a Dragon: Infinite Wealth, mais ils ont déjà dévoilé le prochain opus, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Le titre donne le ton, nous suivrons Goro Majima dans le Pacifique pour une aventure spin-off qui s'annonce déjà délirante.

Comme tout bon AAA qui se respecte, le jeu est déjà disponible chez la plupart des revendeurs au prix fort, mais voilà que Cdiscount décide de ne pas faire comme les autres. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est en précommande à 48,99 € sur PlayStation 5 (version standard) ou PC en Steelbook Edition, une sacrée offre si le titre vous intéresse day one.

Une nouvelle épopée commence. Ses bottines en métal auront-elles le pied marin ? Incarnez Goro Majima, reconverti en pirate après avoir perdu la mémoire.Embarquez pour l'aventure rocambolesque d'un ex-yakuza devenu pirate des temps modernes en quête de ses souvenirs et d'un trésor légendaire aux côtés de son équipage. Préparez-vous à faire face à des combats endiablés à terre comme sur les flots. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - PS5 - 48,99 € chez Cdiscount Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - PC Steeeelbook Edition - 48,99 € chez Cdiscount