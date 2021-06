Xbox Cloud Gaming : meilleures performances, appareils spéciaux, intégration aux TV connectées et nouvelles offres Game Pass à venir !

Le Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu ce dimanche, mais avant cela, le constructeur a quelques annonces à nous faire, qui concernent davantage ses services et technologies que les jeux en eux-mêmes. La première, c'est que Microsoft travaille avec différents fabricants de télés pour « intégrer directement l’expérience Xbox dans les télévisions connectées sans qu’aucun autre appareil ne soit nécessaire », à l'exception d'une manette. Cela veut visiblement dire que nous pourrons bientôt profiter du catalogue Xbox Cloud Gaming du Xbox Game Pass depuis une TV !

Le XGP va d'ailleurs évoluer avec de nouvelles offres, afin de rendre le service encore plus accessible, sous différentes formes qui restent à définir. Mieux, des appareils spéciaux dédiés au Xbox Cloud Gaming, permettant de jouir directement du catalogue compatible, seront bientôt commercialisés. Autre point, le cloud gaming par navigateur Internet, actuellement en bêta, sera compatible avec Edge, Chrome et Safari pour tout le monde dans les semaines à venir, « sur la quasi-totalité des appareils ». Pour ceux qui attendent le cloud dans l'application Xbox sur PC, c'est prévu pour plus tard cette année.

Sinon, toute l'expérience cloud va être améliorée, car Microsoft aura bientôt fini de remplacer les Xbox One S des datacenters par des Xbox Series X, permettant d'apprécier à distance des temps de chargement réduits, plus d’images par seconde et des jeux Optimisés pour Xbox Series X|S ! Enfin, pour ceux qui souhaiteraient souscrire au Xbox All Access, l'offre devrait être proposée par des opérateurs téléphoniques à l'avenir.

Phil Spencer et le président de Microsoft Satya Nadella sont ravis de ces évolutions à venir, et annoncent d'ailleurs vouloir sortir « au moins un nouveau titre des Xbox Game Studios chaque trimestre dans le Game Pass ». Ils ont également lâché quelques informations sur les derniers chiffres et réussites du service sur le blog officiel.

Phil Spencer : « Nous pensons que les jeux, le divertissement numérique dans son ensemble, ne sont pas avant tout l’affaire de machines et de contenus, ce ne sont pas que des pixels. Les jeux ont pour but de rassembler les joueuses et les joueurs. Ils créent des connexions, des liens, nous permettent de ressentir de l’affection pour toujours plus de personnes tout autour du monde. Le plaisir et la communauté, voilà ce qui nous rassemble. » « Le jeu vidéo fait partie intégrante de notre mission en tant qu’entreprise », ajoute Satya Nadella. « Nous parlons souvent de la mission de Xbox : proposer à toutes et à tous de pouvoir profiter des joies du jeu vidéo et de sa communauté. Cette mission s’inscrit dans la même ligne que celle de Microsoft, qui consiste à donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. » « Microsoft est dévoué au jeu vidéo, l’industrie du divertissement la plus dynamique. Trois milliards de joueuses et de joueurs se tournent vers ce loisir pour se divertir, retrouver leurs communautés, créer. Notre ambition est de leur donner les moyens de continuer à le faire, où ils le souhaitent. Nous pensons que Microsoft a un rôle crucial à jouer dans la démocratisation du jeu vidéo et son avenir. Pour moi, nos avantages résident dans trois éléments clés. Premièrement, notre avance en termes de jeu dans le cloud, deuxièmement, la valeur ajoutée que représente le Xbox Game Pass et enfin, notre philosophie consistant à donner les moyens à celles et ceux qui développent les jeux. » Le Xbox Game Pass change notre manière de découvrir, de jouer et de se connecter aux autres Les membres du Xbox Game Pass jouent à 30 % de genres différents supplémentaires et à 40 % de jeux en plus. Plus de 90 % des membres ont affirmé avoir essayé au moins un titre auquel ils n’auraient pas prêté attention sans le Game Pass. (Plus d’informations dans notre étude dédiée au Xbox Game Pass).

En moyenne, nos partenaires voient l’engagement pour leurs jeux multiplié par plus de huit lorsque ceux-ci intègrent le catalogue du Xbox Game Pass.

Qu’il s’agisse d’acheter des jeux faisant partie ou non de la bibliothèque ou des extensions pour les titres qu’ils aiment, les membres dépensent 50 % de plus que celles et ceux n’ayant pas souscrit à un abonnement.

Le Xbox Game Pass est devenu un véritable moteur de découvertes, une plateforme pour se connecter aux autres et à la communauté et il favorise les ventes de jeux. Voici d’autres exemples :

Depuis l’inclusion d’EA Play dans le Game Pass Ultimate, nos joueuses et joueurs se sont impliqués dans le service d’EA. EA Play a battu des records d’utilisation sur les plateformes de Microsoft, portant le nombre d’heures jouées sur ces dernières à plus de 200 %. Le catalogue incroyable d’EA a donc pu atteindre des millions de nouveaux fans sur Xbox.

Le nouveau jeu de Square Enix, Outriders, est inclus dans le Game Pass et a pourtant été en tête des ventes numériques sur Xbox lors de la semaine de sa sortie et a atteint le top 10 des meilleures ventes numériques sur Xbox pour le mois d’avril. Le Game Pass a permis à des millions de joueuses et de joueurs de découvrir le jeu.

Lors de la semaine de sa sortie, MLB: The Show 21 a atteint la place de meilleure vente de l’année pour un jeu de sport sur Xbox et la deuxième place en termes de ventes de tous les temps pour un jeu de sport sur Xbox. Le Game Pass a permis à des millions de nouveaux fans de découvrir le titre. MLB: The Show 21 était également le jeu le plus vendu sur Xbox au mois d’avril. Xbox et le Xbox Game Pass arrivent bientôt sur plus d’écrans Xbox travaille actuellement avec les fabricants d’écrans de télévision pour intégrer directement l’expérience Xbox dans les télévisions connectées sans qu’aucun autre appareil ne soit nécessaire, une manette suffira.

Xbox étudie de nouvelles propositions d’abonnement au Xbox Game Pass pour que plus de joueuses et de joueurs autour du monde puissent profiter du service, en prenant compte des réalités financières selon les pays.

Xbox travaille avec des opérateurs téléphoniques pour proposer des modèles économiques similaires au Xbox All Access, qui permet d’acheter une console et un abonnement Game Pass pour un tarif mensuel réduit, plutôt que de devoir dépenser une somme conséquente en une seule fois.

Xbox conçoit ses propres appareils de streaming pour le cloud, afin que les joueuses et joueurs puissent en profiter depuis n’importe quel écran, sans qu’une console ne soit nécessaire.

Dans les semaines qui viennent, le cloud gaming sur navigateur sera disponible pour tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Edge, Chrome et Safari seront compatibles et vous pourrez jouer en un clic, sur la quasi-totalité des appareils.

La mise à jour des datacenters de Microsoft avec la Xbox Series X, notre console nouvelle génération, touche à sa fin. Cela signifie que vous pourrez profiter de temps de chargement réduits, de plus d’images par seconde et découvrir des jeux Optimisés pour Xbox Series X|S.

Plus tard cette année, le cloud gaming sera directement intégré dans l’application Xbox sur PC et nous comptons également l’intégrer à l’expérience console, pour par exemple essayer les jeux avant de les télécharger. Une quantité incroyable de jeux Plus de 23 studios tout autour du monde développent des jeux pour Xbox. Notre but est de sortir au moins un nouveau titre des Xbox Game Studios chaque trimestre dans le Game Pass. Des jeux de rôles aux FPS en passant par des jeux de stratégie, d’aventure ou autres, nos équipes s’assurent de proposer des exclusivités à découvrir régulièrement.

Notre programme de développement indépendant ID@Xbox a permis aux développeurs de toucher plus de 2 milliards de dollars depuis ses débuts. Plus de 2 000 jeux ont vu le jour et bien d’autres sont au programme. Ce modèle est maintenant utilisé pour ID@Azure, qui permet aux développeurs indépendants d’imaginer des expériences via le cloud. Ces programmes donnent l’opportunité à plus de personnes de différents horizons de prendre la parole dans le monde du jeu vidéo.

L'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate qui comprend le Xbox Cloud Gaming est pour rappel vendu pour 12,99 € par mois.