Xbox Game Pass : des démos exclusives, Xbox Cloud Gaming sur Smart TVs Samsung et des jeux en cloud hors catalogue à venir !

Xbox voulait visiblement se débarrasser de ses annonces techniques avant le Xbox & Bethesda Games Showcase de dimanche. Il vient de publier un article nous apprenant plusieurs nouvelles concernant le Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming, le Xbox Design Lab et les parties sur Windows 11.

Déjà, l'application Xbox va débarquer sur les Smart TV récentes de Samsung, pour que vous puissiez jouer au catalogue Xbox Cloud Gaming (et à Fortnite) directement depuis votre téléviseur. Le Xbox Cloud Gaming va d'ailleurs devenir disponible en bêta en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Le Xbox Game Pass va sinon évoluer avec l'arrivée de démos jouables pour de futurs jeux à venir dans le catalogue : ce programme, dénommé Projet Moorcroft, se destine principalement aux indépendants, qui seront indemnisés pour la réalisation et la diffusion d'une version d'évaluation. Les membres Game Pass auront également bientôt la possibilité de jouer en cloud à une sélection de titres qu'ils possèdent et qui ne sont pas inclus dans le catalogue.

Sinon, le Xbox Design Lab va évoluer pour permettre de personnaliser des manettes avec de nouveaux coloris, le jeu sous Windows 11 va être optimisé avec des mises à jour pour réduire la latence ou ajouter de l'Auto HDR ou du Variable Refresh Rate (VRR), et le navigateur Microsoft Edge va être optimisé avec une section Jeux, du Clarity Boost pour les jeux en cloud et plus encore. Toutes les annonces sont détaillées ci-dessous.

Ce dimanche, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, nous vous montrerons les jeux extraordinaires qui arriveront bientôt sur Xbox, PC et dans le cloud. Alors que nous nous préparons à lever le rideau sur les titres à venir, nous souhaitons vous en dire plus sur la manière dont vous pourrez y jouer. Considérez cela comme un résumé attestant de la progression de notre mission : permettre aux plus de 3 milliards de joueuses et de joueurs, du monde entier, de profiter des joies du jeu vidéo et de rejoindre sa communauté.

Nous venons de fêter les 20 ans de Xbox, mais il est important pour nous de vous en dire plus sur ce que vous pouvez attendre de l’équipe Xbox pour les 20 années de jeu vidéo à venir, à la fois en termes d’appareils comme de services, car nous souhaitons créer une plateforme pensée pour l’avenir. Aujourd’hui, nous souhaitons partager les actions qui permettront de continuer à faire de Xbox l’endroit où vous pourrez profiter des meilleurs jeux de tous genres, sur console, PC et dans le cloud, dont les futurs titres des Xbox Game Studios, disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass.

Nous allons :

Proposer l’application Xbox sur les Smart TVs Samsung de 2022 ;

Étendre le Xbox Cloud Gaming à d’autres pays ;

Créer de nouvelles expériences de jeu pour Microsoft Edge et Windows 11 ;

Proposer toujours plus de contenus aux membres du Xbox Game Pass ;

Vous offrir plus de possibilités pour vous exprimer avec le Xbox Design Lab.

Comme Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, l’a dit :

« Nous créons une plateforme capable de toucher des milliards de joueuses et de joueurs, sur console, PC ou via le streaming sur le cloud Xbox, pour que tout le monde puisse jouer sur n’importe quel appareil et trouver le type de contenu qui l’intéresse. »

L’application Xbox disponible sur les Smart TVs

Nous avons aujourd’hui annoncé notre partenariat avec Samsung pour proposer l’application Xbox sur les Smart TVs de 2022, afin que vous puissiez jouer aux centaines de jeux compatibles avec le cloud, sans console.

Cela inclut les centaines de jeux disponibles dans la bibliothèque du Game Pass Ultimate ainsi que Fortnite, jouable sans abonnement.

Jouer aux titres Xbox sur les Smart TVs Samsung de 2022 sera une expérience fluide, qui se rapprochera de l’utilisation d’autres applications de streaming sur votre écran.

Il vous suffira dès le 30 juin d’accéder à l’application Xbox depuis le Samsung Gaming Hub et de vous connecter à votre compte Microsoft, puis de connecter votre manette Bluetooth préférée.

Si vous êtes membre du Game Pass Ultimate, vous pourrez accéder aux nombreux jeux compatibles avec le cloud, et si vous n’avez pas d’abonnement, vous pourrez immédiatement jouer à Fortnite.

Microsoft va continuer à étendre le Xbox Cloud Gaming

Pour répondre à la demande et rendre les jeux accessibles à un plus grand nombre de personnes, le Xbox Cloud Gaming (Beta) s’ouvre aujourd’hui aux joueurs d’Argentine et de Nouvelle-Zélande.

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate en Argentine et en Nouvelle-Zélande peuvent jouer à des centaines de jeux depuis le cloud sur les téléphones et tablettes Apple et Android, les PC Windows, les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, et bientôt sur les Smart TVs avec notre partenaire Samsung.

Comme les joueurs et joueuses d’autres pays, les joueurs et joueuses argentins et néo-zélandais peuvent jouer à Fortnite via le Xbox Cloud Gaming gratuitement et sans aucun abonnement requis.

Microsoft va proposer de nouvelles expériences de jeu pour Microsoft Edge et Windows 11

Nous continuons à collaborer avec toutes les équipes de Microsoft pour vous offrir de grandes expériences de jeu. De nouvelles mises à jour seront bientôt disponibles pour Windows 11, afin de continuer à améliorer ces expériences.

Les optimisations pour les jeux en mode fenêtré sont actuellement testées au sein du programme Windows Insider. Celles-ci ont été conçues pour réduire drastiquement la latence et proposer d’intéressantes fonctionnalités pour les jeux, comme l’Auto HDR ou le Variable Refresh Rate (VRR).

Une nouvelle application permettant de calibrer le HDR vous permettra d’améliorer la précision et la constance des couleurs sur votre écran compatible HDR.

Le Widget Game Pass vous laissera naviguer parmi les jeux du Game Pass pour les découvrir et relancer facilement les titres auxquels vous avez joué récemment.

La Controller bar contiendra la liste de vos jeux récents ainsi que des raccourcis vers les launchers les plus populaires, dont l’application Xbox. Elle vous laissera reprendre vos jeux ou accéder au Xbox Cloud Gaming, sans clavier ni souris. Cette fonctionnalité est également en phase de test au sein du programme Windows Insider.

Nous sommes également ravis de vous en dire plus sur l’évolution de Microsoft Edge, pensé pour vous faciliter la vie et nous aider à rendre le jeu vidéo accessible à toutes et à tous, tout autour du monde. De nouvelles fonctionnalités dédiées au jeu arrivent bientôt sur la version bureau de Microsoft Edge, ce qui inclut des intégrations du Xbox Cloud Gaming.

Une nouvelle page d’accueil personnalisée dédiée au jeu, proposant des actualités, des guides, des streams en direct, des tournois, les jeux à venir ou fraîchement sortis et la bibliothèque du Xbox Cloud Gaming, mais aussi un accès aux titres joués récemment et au contenu les concernant.

La fonctionnalité intégrée Clarity Boost rend le gameplay depuis le cloud plus fin et plus clair lorsque vous jouez depuis le navigateur Microsoft Edge sur Windows.

Le nouveau menu Jeux de Microsoft Edge vous permet d’accéder facilement aux jeux gratuits et populaires de Microsoft, comme Microsoft Solitaire, Atari Asteroids, Microsoft Jewel et le jeu exclusif de Microsoft Edge, Surf, mais aussi d’en découvrir de nouveaux.

Le mode Efficacité aide à améliorer les performances de vos jeux sur Windows 10 et 11, leur permettant de tourner rapidement et de manière fluide en réduisant l’utilisation de ressources du navigateur quand un jeu PC est lancé.

Obtenez plus de votre abonnement Xbox Game Pass

Nous sommes ravis de vous annoncer que plus tard cette année, nous permettrons aux membres du Xbox Game Pass Ultimate de jouer, via le cloud, à une sélection de titres qu’ils possèdent déjà ou qu’ils ont achetés en dehors de la bibliothèque du Xbox Game Pass.

Nous dévoilons également les premiers détails du Projet Moorcroft, un programme qui vous permettra d’essayer une sélection de démos inédites de titres à venir si vous êtes membre du Xbox Game Pass.

Ce programme commencera au cours de l’année prochaine et sera dans un premier temps l’occasion pour les développeurs indépendants du monde entier de présenter leurs nouvelles créations.

Les développeurs participants pourront alors voir comment leurs démos fonctionnent auprès du public et seront indemnisés pour faciliter l’opportunité de montrer leurs créations sur Xbox et d’atteindre un nouveau public avec le Game Pass.

Plus de possibilités pour vous exprimer avec le Xbox Design Lab

Le Xbox Design Lab vous laisse exprimer votre personnalité avec ses milliards de combinaisons différentes possibles. Aujourd’hui, nous avons encore augmenté ces possibilités.

Cela inclut de nouvelles couleurs pastel : Soft Pink, Soft Orange, Soft Green et Soft Purple. Nous avons également ajouté des déclinaisons Camouflage : Mineral Camo, Arctic Camo, Forest Camo, Sandglow Camo et Blaze Camo.

Les changements et les améliorations de l’expérience Xbox présentés aujourd’hui s’inscrivent dans notre mission : permettre à toutes et à tous, tout autour du monde, de profiter des joies du jeu vidéo et de rejoindre sa communauté. C’est un objectif conséquent et nous l’atteindrons en passant par différentes étapes dans les années qui viennent. Le jeu vidéo continuera à évoluer au quotidien, mais le fait de soutenir et de connecter celles et ceux qui créent les jeux avec celles et ceux qui y jouent restera un but perpétuel, que nous serions ravis d’atteindre.

Pour en apprendre plus sur les jeux incroyables qui arriveront bientôt sur Xbox et PC, rejoignez-nous le dimanche 12 juin à 19h00, heure française, pour le Xbox & Bethesda Games Showcase.