Fortnite désormais jouable gratuitement par tous en Xbox Cloud Gaming, le début de l'initiative Xbox Everywhere

Le Xbox Cloud Gaming permet de jouer à plus d'une centaine de titres du catalogue Xbox sur iOS, iPadOS, téléphones et tablettes Android, PC Windows et même consoles de salon, pourquoi pas pour jouir de la next-gen depuis une Xbox One. Pour en profiter, il faut être abonné au Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

Bonne nouvelle, tout le monde va désormais pouvoir en avoir un avant-goût sans souscription payante. Dès maintenant, il est en effet possible de jouer à Fortnite via Xbox Cloud Gaming depuis ce site, avec pour seule condition d'avoir un compte Microsoft actif. Depuis un appareil iOS ou Android ou même un PC Windows de n'importe quelle puissance, vous allez donc pouvoir jouer à la version Xbox du free-to-play via une simple connexion Internet, entièrement gratuitement.

Ajouter un titre free-to-play dans notre catalogue cloud gaming est une étape importante pour nous. Fortnite n’est que le début, à l’avenir nous chercherons à ajouter plus de titres gratuits, des titres que vous adorez. Chez Xbox, nous souhaitons rendre le jeu vidéo accessible aux 3 milliards de joueuses et de joueurs du monde et le cloud a un rôle important à jouer dans cette mission. Nous voulons simplement que vous ayez le choix, à la fois des titres auxquels vous jouez, mais aussi concernant la manière dont vous y jouez.

Chez Xbox, notre mission est de permettre à toutes et tous de profiter des joies que procure le jeu vidéo, mais aussi de le rendre plus accessible. Nous sommes ravis aujourd’hui de vous annoncer un partenariat avec Epic Games pour rendre Fortnite disponible gratuitement sur tous les appareils compatibles disposant d’un navigateur internet via le Xbox Cloud Gaming (en bêta), dans 26 pays , dont la France.

Comme vous l'avez lu, Xbox espère proposer d'autres free-to-play du genre via cette version gratuite du Xbox Cloud Gaming : cela s'inscrit dans l'initiative Xbox Everywhere, visant à rendre encore plus de titres « Cloud Aware » et à démocratiser l'accès au cloud gaming dans les foyers et en dehors.



Chez Xbox, notre mission est de pouvoir offrir les joies du jeu vidéo à toutes et tous, en vous mettant au cœur de tout ce que nous faisons. Nous voulons que, dans le monde entier, vous puissiez profiter des titres que vous aimez, avec qui vous voulez, sur les appareils que vous possédez déjà. Nous appelons cette philosophie : Xbox Everywhere.

Nous continuons à vouloir rendre le jeu vidéo plus accessible à toujours plus de personnes, et nous voulons atteindre les trois milliards de joueuses et de joueurs dans le monde. Pour cela, nous avons beaucoup investi dans le cloud, pour que vous puissiez jouer comme vous l’entendez, pour que les créatrices et créateurs de jeux vidéo puissent toucher un plus large public et concevoir, mettre à jour et gérer leurs titres en utilisant les meilleurs services et outils que le cloud propose. Nous avons pu faire tout cela grâce à notre partenariat avec Azure, qui touche plus de personnes que n’importe quel autre fournisseur de cloud.

Depuis le lancement en 2020, nous avons constaté une évolution impressionnante : plus de 10 millions de joueuses et de joueurs se sont essayés au streaming de jeux via le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) grâce à leur abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Aujourd’hui, nous avons atteint un nouveau cap en rendant ce modèle économique accessible à toujours plus de personnes, au-delà du Xbox Game Pass, avec notre tout premier titre free-to-play. En partenariat avec Epic Games, Fortnite est désormais disponible via le Xbox Cloud Gaming, vous pouvez y jouer sur un appareil iOS, un téléphone ou une tablette Android et sur un PC Windows en passant par un navigateur internet. Ce n’est que le début, nous allons continuer à apprendre et à écouter vos retours pour pouvoir vous proposer plus de titres gratuits via le cloud.

Notre expansion constante et la création de nouveaux modèles économiques ont été possibles grâce à la manière dont nous avons fait évoluer le cloud pour l’inclure dans l’écosystème Xbox. Nous avons commencé avec les appareils Android et des serveurs utilisant la puissance des Xbox One S. Depuis, les serveurs sont dotés de Xbox Series X sur mesure, le cloud gaming est arrivé sur PC Windows, les téléphones et tablettes iOS, Xbox One et Xbox Series X|S et nous avons même commencé à le rendre compatible avec le Steam Deck. La communauté a aussi réussi à jouer dans le cloud avec des appareils peu conventionnels en passant par un navigateur internet et il semble qu’elle se soit amusée en le faisant. Au total, les joueuses et les joueurs de 26 pays ont joué sur plus de 6 000 appareils différents, de nombreux téléphones Android, une multitude de PC et des iPhone de toute génération.

Le Cloud Gaming est également disponible dans plus de pays, comme le Mexique, le Japon ou le Brésil. La communauté a été exceptionnelle dans ces pays, le Brésil a en particulier dépassé toutes nos attentes. Le service a été si populaire dans les premières semaines que la demande a été plus forte que les capacités de nos serveurs, au point que nous avons dû réagir rapidement pour déployer plus de machines. L’enthousiasme de ces nouveaux pays et le fait de rendre plus de jeux disponibles sur plus d’appareils sont des résultats encourageants. Dans les mois qui viennent, attendez-vous à voir le cloud gaming disponible dans encore plus d’endroits, nous avons hâte de vous en dire plus.

Rien de tout cela ne serait possible sans un contenu incroyable. Nous avons la chance d’avoir un service dans le cloud capable de vous offrir des jeux, mais aussi d’avoir accès à la riche histoire de nombreux studios ayant développé des titres de genres très différents. Depuis notre lancement il y a moins de deux ans, nous avons travaillé avec plus de 125 développeurs pour rendre plus de 350 jeux du Xbox Game Pass compatibles avec le cloud. Nous avons également constaté que le cloud rendait la découverte encore plus facile, puisqu’il réduit le temps nécessaire pour simplement essayer de nouveaux jeux. En moyenne, les membres du Xbox Game Pass qui utilisent le cloud découvrent et jouent à environ deux fois plus de jeux que celles et ceux qui ne jouent pas dans le cloud.

La manière dont ces jeux sont proposés sur vos appareils a aussi évolué. Au début, tous nos jeux étaient simplement portés sur le cloud, pour que les développeurs puissent travailler aussi facilement que possible, sans avoir besoin de modifier le code pour faire fonctionner leurs titres sur notre plateforme. Nous avons ainsi pu faire grandir le catalogue avec des centaines de jeux et plusieurs d’entre eux étaient très agréables à jouer de cette façon.

Au fil du temps, nous avons évolué pour que les jeux soient Cloud Aware, pour que de simples changements du côté des développeurs puissent améliorer l’ensemble de l’expérience. Ces derniers peuvent choisir d’ajouter les contrôles tactiles, qu’il s’agisse d’une interface basique ou de commandes personnalisées à l’image de celles que l’on peut voir dans Hades, ou par exemple d’augmenter la taille de la police d’un titre selon l’appareil utilisé pour y jouer. Au lancement du cloud gaming, un seul titre pouvait être qualifié de Cloud Aware : Minecraft Dungeons et ses contrôles tactiles. Aujourd’hui, plus de 150 jeux Cloud Aware offrent des contrôles tactiles et ces derniers trouvent plus facilement leur public. En moyenne, les jeux disposant de contrôles tactiles sont deux fois plus joués et 20 % des joueuses et des joueurs du Xbox Cloud Gaming utilisent exclusivement des contrôles tactiles.

Les jeux Cloud Aware vont au-delà, en permettant de jouer à des titres de la neuvième génération sur Xbox One, via le cloud. Microsoft Flight Simulator en est un bon exemple. Disponible dans le cloud depuis le 1er mars, il est rapidement devenu le jeu le plus joué dans le cloud sur téléphone, tablette, PC et console du mois de mars. Celles et ceux n’ayant d’ordinaire pas accès aux titres de neuvième génération peuvent désormais s’y adonner sur les appareils qu’ils ou elles possèdent déjà.