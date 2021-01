Dead Cells : le DLC Fatal Falls lancé par un nouveau trailer animé, plusieurs promotions et la version Switch jouable gratuitement quelques jours

Avec Dead Cells, Motion Twin et Evil Empire (d'anciens membres du studio qui continuent à travailler sur le jeu) ont clairement trouvé un bon filon, qui ne s'épuise toujours pas presque de deux ans et demi après la sortie de sa version 1.0. La preuve nous est encore donnée aujourd'hui avec le lancement d'un nouveau DLC intitulé Fatal Falls, que nous avions déjà pu découvrir en action un peu plus tôt dans le mois.

Pour l'occasion, et comme avec The Bad Seed, c'est une cinématique animée à laquelle nous avons droit, bien délirante. Nous y retrouvons le Prisonnier, dont l'amour va littéralement voler en éclat... La nouvelle épée volante de ce contenu va ensuite tomber amoureuse de lui alors qu'il finit par retrouver le boss à l'origine du piège ayant causé la mort de sa bien-aimée. Oui, la Saint-Valentin est proche et ça se sent ! Si vous souhaitez en voir plus de Fatal Falls en termes de gameplay, un long livestream durant 3h41 peut être revu ci-dessous ainsi qu'un VLOG consacré aux nouveautés.

Ce deuxième DLC constituant la 22e mise à jour majeure du jeu est vendu 4,99 € sur les différentes boutiques en ligne. Par la même occasion, plusieurs offres ont été annoncées, avec tout d'abord Dead Cells: The Fatal Seed Bundle sur Switch vendu 19,99 € et permettant d'obtenir tout le contenu existant. Le jeu de base est lui à -50 %, le faisant passer à 12,49 €, et le DLC The Bad Seed passe temporairement à 3,49 € (-30 %), à priori sur toutes les plateformes, mais ces promotions ne sont pas encore actives à l'heure d'écriture de ces lignes.

Enfin, comme bien d'autres avant lui, Dead Cells est jouable gratuitement sur Switch dans le cadre du programme Jeux à l'essai à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 1er février, de quoi vous faire une bonne idée avant de craquer. Bien entendu, il faut être abonné au Nintendo Switch Online pour profiter de cette offre disponible sur l'eShop.

