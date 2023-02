Dead Cells: Return to Castlevania, date de sortie et bande-annonce pour le DLC avec Alucard et Richter Belmont

Lors des Game Awards 2022 en décembre dernier, Motion Twin annonçait Return to Castlevania, un DLC payant pour son jeu d'action rogue-lite Dead Cells. Le studio était de retour aujourd'hui à l'occasion du Nintendo Direct pour partager une nouvelle bande-annonce de ce contenu additionnel :

Les portes du sinistre château de Dracula nous ouvriront leurs portes le 6 mars 2023, date de sortie de Return to Castlevania dans Dead Cells sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette extension permettra pour rappel de recroiser Alucard et Richter Belmont afin d'explorer les couloirs du château de Dracula, tout en affrontant des boss inédits dont le propriétaire des lieux, et même la Mort.

Si jamais vous n'avez pas encore craqué pour Dead Cells, il est disponible contre 22,49 € (- 10 %) sur Gamesplanet.