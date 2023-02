Dead Cells: Return to Castlevania, Richter Belmont sera jouable dans le DLC !

Dead Cells a déjà connu un grand succès critique et commercial, le metroidvania de Motion Twin cartonne depuis des années et fait le bonheur des fans notamment grâce à des mises à jour de contenu gratuites, mais le jeu d'action va prochainement avoir droit à un DLC payant un peu particulier, Return to Castlevania.

Annoncée lors des Game Awards 2022, cette extension permettra de retrouver Alucard et Richter Belmont et de s'aventurer dans le château de Dracula pour l'affronter. Un DLC pour les fans de la franchise de Konami, mais pas seulement, comme le précise le studio français dans une nouvelle bande-annonce. En plus de petits extraits de gameplay inédits, Motion Twin a une dernière surprise avant le lancement : Richter Belmont sera jouable dans Return to Castlevania, via un niveau secret. Le chasseur de vampires aura les mêmes mouvements que dans Castlevania: Symphony of the Night, où il était déjà un personnage jouable secret.

La date de sortie de Dead Cells: Return to Castlevania est toujours fixée au 6 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 22,49 € sur Gamesplanet.

