TGA 2022 : Dead Cells: Return to Castlevania, un DLC avec Alucard et Richter Belmont annoncé en vidéo

Dead Cells ne cesse d'impressionner, notamment par le talent de Motion Twin pour faire vivre son jeu d'action metroidvania rogue-lite aussi longtemps. Sorti en 2018, le titre a accumulé les contenus additionnels gratuits et payants, et compte désormais plus de six millions d'exemplaires vendus.

Mais à l'occasion des Game Awards 2022, Motion Twin en a encore remis une couche en dévoilant le DLC Return to Castlevania. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un contenu additionnel basé sur la franchise de Konami, le héros de Dead Cells se rendra ici dans le château de Dracula suite à l'appel à l'aide d'un certain Richter. Présenté comme le plus gros DLC du jeu, Return to Castlevania inclura deux nouveaux niveaux, trois boss inédits (dont Dracula et la Mort) et une nouvelle quête scénarisée avec Richter Belmont et Alucard, ainsi que 14 armes inspirées des jeux Castlevania. Comme dans les titres de Konami, quelques passages secrets seront à découvrir et 51 nouvelles musiques des jeux Castlevania seront à écouter, ainsi que 12 pistes iconiques reprises à la sauce Dead Cells. Enfin, une vingtaine de tenues additionnelles seront à débloquer pour incarner Alucard, Richter Belmont, Simon Belmont, Maria Renard, Trevor Belmont, Sypha Belnades ou encore Dracula en personne.

Dead Cells: Return to Castlevania est attendu dans le courant du premier trimestre 2023 sur PC et consoles. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 11 € sur Gamesplanet.