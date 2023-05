Dead Cells: Return to Castelvania Edition, une nouvelle version physique annoncée pour le Metroidvania roguelite

Dead Cells a bientôt cinq ans, Motion Twin avait livré un jeu d'action et d'aventure roguelite à la Metroivania de qualité, mais il a réussi à faire encore mieux au fil des mises à jour gratuites et des DLC payants. Récemment, le titre a accueilli Return to Castlevania, une extension en collaboration avec Konami.

Là encore, c'est une réussite, et si vous n'avez encore jamais mis les mains sur Dead Cells, eh bien, ce sera bientôt l'occasion de craquer. Motion Twin, Evil Empire, Merge Games, Konami Digital Entertainment et Just for Games viennent d'annoncer cette semaine une nouvelle version physique du jeu français, Dead Cells: Return to Castlevania Edition. Comme son nom l'indique, elle inclura la dernière extension en date dans le château de Dracula, mais également les quatre précédents DLC (The Queen and the Sea, Fatal Falls, The Bad Seed et Rise of the Giant).

Le contenu s'annonce donc énorme, mais il faudra patienter un peu avant de mettre les mains sur cette édition physique. La date de sortie de Dead Cells: Return to Castlevania Edition est fixée au 11 août 2023 sur PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch uniquement, vous pouvez déjà le précommander contre 44,99 € sur Amazon.

