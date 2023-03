Dead Cells: Return to Castlevania, le DLC lancé en vidéo

Dévoilée lors des Game Awards 2022, l'extension Return to Castlevania est désormais disponible dans Dead Cells. Motion Twin nous ramène dans le château de Dracula aux côtés d'Alucard et Richter Belmont afin d'affronter de nouveaux ennemis et boss issus de la franchise culte de Konami.

Return to Castlevania rajoute donc deux nouveaux niveaux à explorer, trois combats de boss, 14 nouvelles armes, 20 nouvelles tenues et pas moins de 63 pistes musicales, dont 12 reprises des musiques de Konami à la sauce Dead Cells. En plus de cela, un mode avec Richter est caché et permet d'incarner le membre de la famille Belmont dans un niveau inspiré de Castlevania: Symphony of the Night.

Return to Castlevania est disponible dès maintenant dans Dead Cells sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le DLC à 8,99 € sur Gamesplanet.