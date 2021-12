Dead Cells dépasse les 6 millions de ventes, le DLC The Queen and the Sea annoncé en vidéo

Dead Cells s'est rapidement présenté comme un rogue-lite incontournable, le titre de Motion Twin et Evil Empire a séduit les amateurs d'action et de plateforme rétro, et il se vend très bien, même trois ans après sa sortie. Les studios annoncent en effet que Dead Cells s'est écoulé à plus de six millions d'exemplaires.

Mais pas question de s'arrêter pour les développeurs, qui présentent cette semaine The Queen and the Sea, prochain DLC de Dead Cells à découvrir dans la vidéo ci-dessus. Ce contenu additionnel nous emmènera dans un nouveau biome avec des épaves englouties et un phare en feu afin d'affronter « le plus redoutable de vos ennemis ». Les studios présentent le DLC comme une fin alternative aux biomes Château de Haute-Cime, Distillerie abandonnée et Salle du trône, qui inclura neuf nouvelles armes, un nouvel allié, des tenues inédites et bien évidemment un tas de nouveaux ennemis. Voici ce qui attend les joueurs :

Épave infestée : rampez dans les couloirs exigus d'épaves à l'abandon tout en échappant aux abominations surnaturelles qui vous pourchassent dans l'ombre. Phare : grimpez au sommet de cette immense tour tout en repoussant les attaques incessantes des serviteurs et en évitant les flammes dévorantes qui s'élèvent depuis les abysses. La Couronne : tentez de quitter cette île maudite en allumant le fanal au sommet du phare. Mais attention, votre passé ne vous laissera pas vous en tirer aussi facilement...

The Queen and the Sea est attendu dans le courant du premier trimestre 2022 dans Dead Cells, sur ordinateurs et consoles. Le DLC sera vendu 4,99 €, comme les précédents. Vous pouvez retrouver le jeu de base en édition Action Game of The Year à 19,99 € sur Amazon.