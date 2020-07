Dead Cells : 3 millions de ventes et une 19e mise à jour gratuite

Avec Dead Cells, le studio bordelais Motion Twin a fait fort en proposant un jeu d'action et de plateforme rétro en 2D, mélangeant les mécaniques de metroidvania et de rogue-like. Un titre qui a séduit les joueurs, comptabilisant deux millions de ventes en mai 2019. Un peu plus d'un an après, ce chiffre a bien évolué.

Eh oui, Motion Twin vient d'annoncer cette semaine que son jeu Dead Cells avait désormais dépassé les trois millions de ventes, le titre étant pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. Il faut dire que le studio prend soin de sa communauté en publiant régulièrement des mises à jour, un 19e patch vient d'ailleurs d'être lancé sur ordinateurs et arrivera dans les prochaines semaines sur consoles, le changelog est à retrouver sur Steam.

Pour rappel, Dead Cells a accueilli en février dernier l'extension The Bad Seed, et le titre est disponible en version physique sur PS4 et Switch, avec notamment une Prisoner's Edition collector vendue 119,9 € sur Amazon.fr.

