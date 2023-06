Dead Cells : 10 millions de ventes et encore des mises à jour jusqu'en 2025 pour le metroidvania français

Lorsqu'il a lancé Dead Cells en 2018 (voire en 2017 en Early Access), Motion Twin ne s'attendait sans doute pas à un tel succès commercial. Et pourtant, depuis cinq ans, le jeu d'action et d'aventure rétro à Metroidvania avec des mécaniques roguelite se vend par millions sur ordinateurs, consoles et mobiles.

Aujourd'hui, Motion Twin et Evil Empire annoncent que Dead Cells s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox, Switch, iOS et Android. Il faut dire que les développeurs ont bien chouchouté leur jeu depuis ses débuts, avec pas moins de 34 mises à jour gratuites, des collaborations avec d'autres licences et des extensions payantes, dont Return to Castelvania en mars dernier.

L'aventure n'est pas terminée, Dead Cells va avoir droit à un portage natif sur PS5 en août prochain, en même temps qu'une Return to Castelvania Edition, en précommande à 44,99 € sur Amazon. Et même si Motion Twin travaille évidemment sur un nouveau jeu, il va continuer de publier des mises à jour pour Dead Cells jusqu'en 2025. Autant dire que les joueurs ne sont pas prêts de lâcher la manette.

Lire aussi : TEST - Dead Cells : périple dans les enfers du Rogue-like !