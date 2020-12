Dead Cells : l'extension Fatal Falls dévoilée, le jeu dépasse les 3,5 millions de ventes

Depuis sa sortie en août 2018, Dead Cells a eu droit à de nombreuses mises à jour gratuites, mais aussi à un DLC payant, The Bad Seed, sorti l'année dernière. Mais Motion Twin a un tas d'idées en tête, le studio bordelais vient ainsi de dévoiler Fatal Falls, la prochaine extension qui arrivera en début d'année prochaine.

Fatal Falls inclura deux nouveaux biomes, Fractured Shrines et The Undying Shores, avec des niveaux en extérieur comme le montre brièvement le petit teaser et les images ci-dessus. Ce DLC sera, comme The Bad Seed, payant, il coûtera 4,99 € et sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, en début d'année prochaine donc. Motion Twin rappelle que s'il propose parfois du contenu payant, c'est pour se payer évidemment, mais aussi financer son prochain projet.

Le studio annonce au passage que Dead Cells a dépassé les 3,5 millions de ventes, le titre comptait déjà trois millions de copies écoulées en juillet dernier, mais de nombreux nouveaux joueurs ont visiblement été séduits par le titre depuis. En attendant l'arrivée de Fatal Falls dans les prochains mois, vous pouvez retrouver Dead Cells en édition Action Game of The Year à 19,06 € sur Amazon.fr.