The Rogue Prince of Persia : après Dead Cells, Evil Empire s'attaque à la licence d'Ubisoft, un Accès Anticipé daté

Il aura fallu près d'une décennie pour qu'Ubisoft relance la machine Prince of Persia et maintenant qu'il est lancé, ça ne s'arrête plus. Outre le remake de Les Sables du Temps au développement compliqué suite à une mauvaise réception lors de son annonce, nous avons donc pu découvrir en début d'année l'excellent metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown développé par Ubisoft Montpellier, qui va continuer de recevoir du contenu tout au long de l'année. Toutefois, un troisième jeu de la licence est en développement depuis un moment, dont quelques détails ont malheureusement récemment fuité avant son annonce de ce mercredi soir. Oui, les Bordelais d'Evil Empire sont bien derrière un jeu baptisé tout simplement The Rogue Prince of Persia, que nous avons eu la chance de tester récemment et dont vous pouvez retrouver nos impressions via le lien en fin d'article.

Les développeurs connus pour les DLC du roguevania Dead Cells, qui est arrivé en fin de vie avec une situation en coulisse apparemment loin d'être apaisée, se concentrent donc désormais sur une déclinaison de la licence d'Ubisoft reprenant les codes de leur précédent titre, soit du roguelite avec des zones séparées générées de manière procédurale à chaque run, incorporant des éléments de metroivania et un classique de la plateforme typique de Prince of Persia qu'est la course murale. Pour la petite histoire, la conversation entre l'éditeur et le studio a débuté en 2021, comme l'a expliqué le manager du marketing Matthew Houghton au cours d'une présentation avant que nous puissions jouer. Le nouveau prince devra quant à lui faire face aux Huns, un élément scénaristique lié au temps justifiant de recommencer encore et encore lorsque nous mourrons.

Comme pour Dead Cells, le lancement s'effectuera dans un premier temps en Accès Anticipé sur PC via Steam et ce dès le mois prochain, le mardi 14 mai 2024. Joueurs sur consoles, rassurez-vous, nous avons eu la confirmation que des versions Switch, PlayStation et Xbox sont prévues, sans plus de précision, alors tout le monde devrait finir par y avoir droit comme pour son prédécesseur. Du contenu sera ajouté au fur et à mesure, l'objectif étant tout de même de livrer dès le départ un produit de qualité, ce qui nous semble être le cas. La direction artistique risque toutefois de diviser, mais nous ne pouvons que vous conseiller de lui donner sa chance, ou de foncer tête baisser si vous aimez Dead Cells.

