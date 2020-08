Dead Cells : la mise à jour gratuite Barrels o' Fun lancée en vidéo

Motion Twin est généreux avec les joueurs de Dead Cells. Le jeu d'action et de plateforme indépendant a accueilli en début d'année le DLC payant The Bad Seed, mais le studio français publie surtout régulièrement des mises à jour gratuites rajoutant du contenu additionnel, et il vient de lancer Barrels o' Fun.

Cette mise à jour gratuit introduit notamment un chemin alternatif vers le High Peak Castle, de nouvelles armes, des ennemis inédits et des tonneaux explosifs. Les joueurs peuvent découvrir le biome The Derelict Distillery qui sent bon l'acier et l'alcool, des ennemis lançant des barils explosifs sur le héros ou se camouflant en tonneau pour mieux le surprendre, une arme permettant de lancer des barils façon lance-roquettes (c'est donc un lance-barils) qui explosent à l'impact, et pour accompagner toutes ces déflagrations, quoi de mieux que des murs destructibles ? Au passage, le compositeur a revisité ses musiques avec des pistes en 8 bits /chiptune, dans un style très rétro.

Le changelog peut être retrouvé sur Steam, la mise à jour Barrels o' Fun est disponible dès maintenant dans Dead Cells sur PC et arrivera dans le courant de l'été sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le titre est actuellement soldé à 19,06 € sur Amazon.fr, dans son édition Action Game of the Year.