Dead Cells : une cinématique animée pour la sortie du DLC The Bad Seed et une Prisoner’s Edition annoncée sur Switch et PS4

Les Bordelais de Motion Twin viennent de sortie le DLC The Bad Seed pour leur rogue-like empruntant beaucoup aux metroidvania, Dead Cells. Ce nouveau contenu ajoute des environnements inédits (la serre de l'Arboretum, le Marais des Fugitifs et la Tanière), à explorer et ennemis à abattre. Pour l'occasion, pas de bande-annonce de lancement avec du gameplay, mais une cinématique animée qui fait son petit effet.

Nous y retrouvons le Prisonnier mettant une raclée aux créatures sur sa route, même si elles ont de la famille... La chute de la vidéo est assez comique pour un résultat vraiment savoureux. En parallèle de ce lancement, le distributeur Merge Games a de son côté annoncé une Prisoner's Edition prévue pour le 30 juin sur PS4 et Switch au prix de 109,99 €. Voici ce que vous pourrez obtenir si vous craquez :

Vous pouvez vous procurer Dead Cells: The Bad Seed contre 4,99 € sur PS4, Xbox One, Switch et PC si vous possédez déjà le jeu de base ou opter pour un pack coûtant 26,99 € si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure.

Lire aussi : TEST - Dead Cells : périple dans les enfers du Rogue-like !