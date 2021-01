Dead Cells : une date de sortie pour le DLC Fatal Falls, et des réductions à venir

Cela fait plus de deux ans et demi que Dead Cells est sorti, le titre était d'abord passé par une phase d'Early Access l'année précédent son lancement, et il a accueilli pas moins de 21 mises à jour majeures. Motion Twin doit quand même se faire un peu d'argent et lancera à la fin du mois le second DLC payant de Dead Cells, Fatal Falls, dont voici une nouvelle bande-annonce :

La date de sortie de Fatal Falls est fixée au 26 janvier 2021 dans Dead Cells sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, le contenu additionnel sera vendu 4,99 € et proposera quand même pas mal de nouvelles choses. Les joueurs pourront ainsi partir explorer deux nouveaux biomes, Les Temples Brisés et Les Rivages Éternels, sans oublier d'affronter un boss inédit, l'Épouvantail, qui est en fait le Jardinier Royal touché par le Mal-Être. Côté armes, il sera possible de mettre la main sur les Paratonnerres, la Lanterne du passeur, les Faucilles de l'Épouvantail, le Bâton de fer, les Crocs de serpent, la Sérénade et le Cocon, idéal pour faire face au Corbeau myope, à l'Épéiste maladroit et au Fossoyeur compulsif, des ennemis parmi les huit monstres additionnels de ce DLC. Au passage, 10 nouvelles tenues seront également à débloquer.

Afin de marquer le lancement de ce contenu additionnel, Motion Twin lancera sur Nintendo Switch uniquement Dead Cells: The Fatal Seed Bundle, un pack à 29,99 € (mais affiché à 19,99 € au lancement) avec le jeu, toutes les mises à jour gratuit et contenus payants. Par ailleurs, à partir du 26 janvier et jusqu'à la mi-février, le jeu de base sera bradé à 50 % sur toutes les plateformes, sans oublier les 33 % de réduction sur le nouveau bundle et même 30 % de réduction sur The Bad Seed, le premier DLC payant qui sera alors affiché à 3,49 €. Dead Cells - Action Game of The Year est à 19,06 € sur Amazon.