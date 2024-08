Dead Cells : La Fin est proche avec le lancement de l'ultime mise à jour du roguevania, riche en nouveautés

Page 1 : Bande-annonce de la mise à jour 35 The End is Near

En début d'année, les joueurs de Dead Cells ont appris une bien mauvaise nouvelle, à savoir la fin de l'ajout de contenus additionnels avec la mise à jour 35 du jeu après sept années depuis le lancement de l'Accès Anticipé en 2017. Motion Twin est depuis longtemps passé à autre chose puisque le studio développe actuellement Windblown. Evil Empire, qui s'occupait des divers DLC, s'active de son côté sur The Rogue Prince of Persia, qui a tout d'un digne successeur. C'est ce lundi que The End is Near a été lancé et les développeurs bordelais ont évidemment partagé un petit message pour l'occasion, en plus d'une bande-annonce de lancement, qui sera donc la dernière du projet et revient donc sur tout ce qui a été ajouté au fil des années. Notez que si des bugs sont trouvés, l'équipe continuera de les corriger.

Pour la faire courte, voici les principales nouveautés de cette dernière mise à jour :

Nouveaux ajouts basés sur l'une de nos mécaniques les plus emblématiques, la Malédiction : 3 nouveaux monstres (Mauvais Perdant, Malédicteur et Porte-Malheur), 3 nouvelles armes (Anathème, Indulgence et Miséricorde), 3 nouvelles mutations (Fiole maudite, Vigueur damnée et Force démoniaque) et un nouvel effet de biome (maudit) pour que vous puissiez choisir si vous allez prendre le risque pour plus de récompenses ou non ;

pour que vous puissiez choisir si vous allez prendre le risque pour plus de récompenses ou non ; Nouveaux affixes légendaires ;

Plus de 40 nouvelles têtes en options de personnalisation ;

Nouvel itinéraire : vous pouvez désormais accéder aux deux biomes de Return to Castlevania en une seule run ;

Plus d'options d'accessibilité.

Si vous souhaitez plus de détails, le changelog complet est à retrouver en anglais sur Steam. Quelques visuels sont également disponibles en page suivante. Sur mobile, la mise à jour 34 Clean Cut est promise pour bientôt, tandis que celle du jour arrivera plus tard dans l'année.

« Dead Cells est désormais complet ! » déclare l'équipe de Motion Twin. « Certaines personnes ici travaillent sur Dead Cells depuis plus de dix ans, et voir la communauté embrasser le projet depuis son Accès Anticipé, en passant par la 1.0 et les 35 mises à jour et extensions, procure d'incroyables sentiments. Bien que certains des développeurs originaux de Dead Cells soient passés à de nouveaux projets super cool depuis le lancement initial il y a des années, la vision de l'équipe originale pour Le Prisonnier demeure, et nous voulions célébrer ce moment avec l'ensemble de la communauté, qui a fait de ce jeu le succès qu'il est. » « J'ai rejoint Motion Twin en 2014, pour commencer dès le premier jour à travailler sur Dead Cells sous ses différentes formes » indique Steve Filby, CEO d'Evil Empire. « Je n'aurais jamais cru que dix ans plus tard, j'écrirais ce mot d'adieu... quand on a sorti le jeu, je n'étais même pas sûr que les gens l'apprécieraient. De Motion Twin à Evil Empire, c'est un privilège et un véritable bonheur d'avoir contribué au jeu, travaillé avec la communauté et accueilli de nombreux collègues dans l'aventure. Au revoir Dead Cells ! Je vais quand même commencer un dernier run avant de partir... »

Actuellement, Dead Cells dans sa version de base ne coûte que 10,49 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : Dead Cells abandonné : « le pire coup de connard imaginable », un ex-développeur fustige Motion Twin