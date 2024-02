Dead Cells abandonné : « le pire coup de connard imaginable », un ex-développeur fustige Motion Twin

Dead Cells, c'est (très bientôt) terminé. Développé à l'origine par Motion Twin puis par Evil Empire, un studio composé d'anciens membres du premier qui s'est assuré de la conception des contenus additionnels gratuits et payants, laissant Motion Twin vaquer à ses occupations sur Windblow.

Après la future mise à jour 35, ce sera donc la fin de Dead Cells, mais un ancien développeur de Motion Twin est visiblement très remonté face à cette annonce. Sébastien Benard n'a pas rejoint Evil Empire, il développe un projet dans son coin, mais sur Discord (via PCGamesN), il a fustigé le choix de Motion Twin d'abandonner Dead Cells et Evil Empire de la sorte, évoquant des raisons économiques, loin des soucis créatifs évoqués officiellement.

Vu que vous me le demandez, je dirais juste que Motion Twin a fait le pire coup de connard imaginable envers Dead Cells et Evil Empire. Ayant vu de première main la situation réelle dans les coulisses, je peux honnêtement dire que je suis heureux de ne plus en faire partie. La déclaration officielle est une pure connerie de marketing, la manière dont cette situation s’est produite est d’un tout autre niveau. Je n'aurais jamais imaginé que mon ancien studio se révélerait être aussi avide. Je souhaite le meilleur à Evil Empire pour ses prochaines activités et j'espère que les personnes qui y travaillent survivront à cette soudaine réduction économique.

Après ce coup de colère, Sébastien Benard s'est expliqué un peu plus en détails, félicitant Evil Empire pour tout le travail accompli sur Dead Cells et rappelant que les vrais créatifs du jeu ont quitté le studio. D'après lui, Motion Twin ne serait plus composé que de trois personnes ayant travaillé sur le jeu d'origine, dont un employé arrivé sur le tard et un autre à l'administratif. Même chez Evil Empire, il y a eu des départs, que ce soit pour fonder Shiro Games, créer Shotgun King: The Final Checkmate ou lui, qui ne dévoile pas son prochain projet. Sébastien Benard déclare même que « la seule vraie équipe de Dead Cells est désormais basiquement Evil Empire, qui a porté la flamme pendant si longtemps, avec un vrai amour de la franchise ». Il rappelle au passage que Dead Cells s'est vendu à un million d'exemplaires sous l'égide de Motion Twin, puis a atteint les 10 millions de ventes grâce au travail d'Evil Empire.

Sébastien Benard dénonce surtout le fait que Motion Twin abandonne les fans de Dead Cells et les employés d'Evil Empire au profit de Windblow, son prochain projet. Mais le titre à succès a déjà six ans, il était peut-être temps que tout le monde tourne la page, Evil Empire a visiblement déjà d'autres projets en développement. Toutefois, les studios avaient prévu du contenu pour Dead Cells jusqu'en 2025, d'où l'indignement de l'ancien développeur de Motion Twin.

