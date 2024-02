Dead Cells : c'est la fin

En sortant en 2017 Dead Cells en Early Access, puis en version 1.0 l'année suivante, Motion Twin ne s'attendait sans doute pas à rencontrer un tel succès critique et commercial. Le jeu d'action, d'aventure et de plateforme rogue-like s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires et a eu droit à un tas de mises à jour gratuites et de DLC payants.

Un soutien au fil des années assuré par Evil Empire, un studio fondé par des anciens de chez Motion Twin et qui devait continuer de publier du contenu additionnel jusqu'en 2025. Mais la fin de Dead Cells se fera plus tôt que prévu, après la sortie de la mise à jour 35 attendu à une date encore inconnue. Evil Empire aura publié quatre DLC et 18 mises à jour, le jeu aura été porté sur iOS et Android grâce à Playdigious, mais la mise à jour 35 marquera la fin du contenu additionnel. Le studio indique quand même qu'il va suivre le jeu avec attention pour corriger d'éventuels soucis techniques, mais rien de neuf ne sera rajouté à Dead Cells après le patch The End is Near.

Evil Empire va pouvoir passer à autre chose, comme l'a déjà fait Motion Twin, qui développe actuellement Windblown. Le jeu Dead Cells, c'est donc (presque) terminé, mais la franchise va perdurer avec une série animée par Bobbypills et ADN. Vous pouvez retrouver Dead Cells Return to Castlevania Edition sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

