Dead Cells : une série animée annoncée par Bobbypills et ADN

Avec Dead Cells, Motion Twin s'est imposé comme un studio indépendant qui sait faire un metroidvania de qualité, le titre a dépassé les 10 millions de ventes et aura encore droit à des mises à jour pendant les prochains mois. Mais aujourd'hui, le studio annonce que Dead Cells va être décliné sur le petit écran.

Motion Twin annonce une série animée, entre action et comédie, de Dead Cells. Elle sera produite par Bobbypills (Peepoodo, Vermin, Captain Laserhawk) et par ADN, qui aura l'exclusivité de la diffusion. C'est Gaspard Sumeire qui réalisera la série, lui qui est déjà connu pour Les Kassos, Vermin et Mr Flap, un teaser est déjà à découvrir ci-dessus et voici les bases du scénario de cette série animée Dead Cells :

Sur une île maudite, rongée par une étrange peste appelée le Mal-Être, un roi fait développer un remède par ses alchimistes afin de sauver son peuple de la maladie... mais le remède transforme les habitants du royaume en monstres ! Il décide alors de créer une armée en utilisant ce fameux remède, mais très vite la situation devient incontrôlable... Une prophétie révèle l'avènement d'un héros immortel à la tête enflammée, qui ramènera la paix en tuant le Roi Démon, responsable de ce chaos. En vérité, trouver le remède au Mal-Être - il s'en tape. Ramener la paix ? Il veut surtout qu'on la lui foute !

La série animée Dead Cells sortira en 2024 sur ADN, d'abord uniquement en France, elle sera composée de 10 épisodes de sept minutes. Vous pouvez retrouver Dead Cells Return to Castlevania Signature Edition à 74,99 € sur Amazon.