Super Bomberman R Online désormais jouable gratuitement sur Stadia, donc par tout le monde

Si l'inscription à Stadia est gratuite, tous les jeux étaient conditionnés à un achat définitif ou à un abonnement Stadia Pro jusqu'à il y à peu de temps. Destiny : Nouvelle Lumière est devenu le premier titre à devenir vraiment free-to-play pour le premier anniversaire de la plateforme, et voilà qu'un autre lui embraye le pas.

Le Battle Royale à 64 joueurs qu'est Super Bomberman R Online devient en effet gratuit pour tout le monde avec une simple inscription au service, après avoir été proposé exclusivement via Stadia Pro. Il est tout de même possible de se procurer un Pack Premium à 9,99 €, qui donne accès à des personnages, éléments de personnalisation et aux parties privées.

Grâce au Pack Premium, les joueurs peuvent accéder à 14 personnages supplémentaires dotés de types et d'aptitudes uniques. Il permet également de créer des parties privées avec ses amis. Super Bomberman R Online dispose de plus de 100 options de personnalisation comme des costumes, des accessoires et divers personnages tirés de SBR et d'autres licences de Konami. Pour la toute première fois, des apparences de bombes affectent à la fois la bombe et son explosion.

La fonction Crowd Play est pour rappel disponible en bêta sur le jeu pour une partie des utilisateurs, et permet de rejoindre directement une partie avec un streameur via YouTube. Super Bomberman R Online peut être lancé avec Stadia à partir du site officiel du service, ou sur l'application mobile.

