Stadia Connect : Outriders et Sekiro débarquent sur la plateforme, Super Bomberman R Online et plusieurs exclusivités annoncées

Vous l'aviez peut-être oublié, mais c'est ce mardi 14 juillet que Google a choisi pour diffuser son nouveau Stadia Connect, servant à annoncer les prochains jeux qui vont débarquer sur sa plateforme de jeu dans le cloud. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la diffusion ci-dessous et nous allons ensuite détailler les annonces effectuées, assez nombreuses.

Au total, ce sont donc 16 jeux qui vont arriver sur Stadia, dont 5 exclusivités, c'est toujours bon de le noter. Mais avant de voir qui sont les heureux élus, sachez que trois studios supplémentaires rejoignent la famille Stadia Games and Entertainment pour développer des titres exclusifs à Stadia, deux d'entre eux étant bien connus des joueurs :

Harmonix , le légendaire studio de développement à l'origine de certains des jeux musicaux les plus populaires de tous les temps, offrant à la fois un rythme intense et de la passion à tous leurs projets.

, le légendaire studio de développement à l'origine de certains des jeux musicaux les plus populaires de tous les temps, offrant à la fois un rythme intense et de la passion à tous leurs projets. Uppercut Games , spécialisé dans la narration environnementale immersive, les expériences émotionnelles puissantes et les oeuvres créatives qui repoussent les limites.

, spécialisé dans la narration environnementale immersive, les expériences émotionnelles puissantes et les oeuvres créatives qui repoussent les limites. Supermassive Games, apportant dix ans d'expertise et un important palmarès de récompenses à Stadia, le studio a produit de nombreux jeux extrêmement populaires.

Place désormais aux jeux avec pour chacun un résumé et une bande-annonce lorsqu'elle est disponible :

Stadia Games and Entertainment

Outcasters (exclusivité Stadia) Outcasters, réalisé par Splash Damage, est un jeu compétitif multijoueur accessible et dynamique se situant dans un environnement extrêmement stylisé. Bâti sur l'incroyable expérience de Splash Damage en termes de multijoueur, Outcasters proposera aux joueurs de s'affronter pour la gloire en tirant sur leurs adversaires dans des matchs rassemblant jusqu'à 8 joueurs, tout en se frayant un chemin dans d'impressionnantes arènes colorées. En remportant la victoire, les joueurs pourront récolter de nombreuses récompenses ainsi que des millions d'éléments de personnalisation pour rendre leur Caster tout aussi unique qu'eux.

Orcs Must Die! 3 (exclusivité Stadia disponible dès maintenant avec Stadia Pro) Orcs Must Die! 3, de Robot Entertainment, hisse le massacre d'orques au rang d'art avec de tout nouveaux scénarios de batailles opposant les joueurs et leurs amis aux plus grandes armées d'orques jamais réunies. Dans Orcs Must Die! 3, les joueurs peuvent profiter de différentes machines de guerre mobiles pour repousser, poignarder, carboniser et désarticuler les abominables intrus qui les assaillent. Suite tant attendue de la série de jeu multi récompensée, Orcs Must Die! 3 est disponible gratuitement dès maintenant pour les abonnés Stadia Pro.

Nouvelles annonces de jeux

Super Bomberman R Online (First on Stadia - automne 2020) Bomberman et ses amis sont de retour dans Super Bomberman R Online, en avant-première sur Stadia (First on Stadia), avec le système multijoueur Crowd Play intégré dès le lancement. Super Bomberman R Online s'appuie sur le succès de Super Bomberman R (SBR) pour offrir une expérience unique de Battle Royale jusqu'à 64 joueurs, en plus d'autres modes de jeu. Le jeu proposera un grand choix d'options de personnalisation : de nombreux personnages (dont ceux de SBR et d'autres jeux Konami), des costumes, des accessoires et pour la première fois, des skins de bombes - affectant à la fois la bombe et l'explosion elle-même.

One Hand Clapping (accès anticipé - First on Stadia - disponible dès maintenant avec Stadia Pro) One Hand Clapping (accès anticipé) est un jeu de plateforme 2D véritablement unique qui invite les joueurs à chanter dans leur micro pour résoudre des puzzles musicaux. Révélez votre voix en explorant le monde magnifique et musical qui vous entoure.

Dead by Daylight (cross-play avec toutes les plateformes - Cross-progression avec les versions Nintendo Switch et PC) Dead by Daylight est prévu pour septembre 2020 sur Stadia avec deux fonctionnalités exclusives: le Crowd Play et le Crowd Choice. Le Crowd Choice, fonctionnalité exclusive à Stadia, permettra à la communauté de voter et d'influencer le match de son streameur YouTube préféré. Le pouvoir sera entre les mains des viewers qui choisiront si l'influenceur joue en tant que tueur ou survivant et avec quel personnage. Le Crowd Play dans Dead by Daylight permettra également aux streameurs d'inviter leur communauté à participer à une partie d'une simple pression sur un bouton.

PUBG Saison 8 (le 30 juillet) Retournez dans les jungles de Sanhok avec la saison 8 de PUBG - jouable instantanément sur Stadia dès le 30 juillet prochain. Avec la nouvelle mise à jour 8.1, explorez les zones inédites Getaway et Arfield et découvrez de nombreuses nouveautés comme des camions de butin Sanhok, des jerrycans améliorés et des armes entièrement personnalisées. Procurez-vous le dernier Survivor Pass au lancement et rendez-vous sur le champ de bataille !

Hitman, Hitman 2 (le 1er septembre) et Hitman 3 (janvier 2021) Les trois jeux Hitman de la trilogie World of Assassination arrivent sur Stadia. Les joueurs pourront notamment profiter de Hitman 3, la conclusion dramatique de la saga qui offre une aventure pleine d'action aux quatre coins du globe, à travers des niveaux bac à sable tentaculaires. L'Agent 47, l'assassin professionnel impitoyable, revient pour les contrats les plus importants de toute sa carrière.

Serious Sam 4 (seulement sur Stadia et PC au lancement - août 2020) La série emblématique du FPS revient avec Serious Sam 4 pour une préquelle de haute volée. Lancez-vous dans un carnage intergalactique à l'aide d'un impressionnant arsenal explosif.

Outriders (fin 2020) Outriders, réalisé par Square Enix, est un shooter RPG en coopération qui allie pouvoirs puissants, action intense et mécaniques RPG profondes avec une histoire fascinante se déroulant dans un univers de science-fiction sombre. Devenez un Outrider, pionnier déchu d'un passé oublié, renaissant avec des pouvoirs dévastateurs. Définissez votre style de jeu, augmentez vos pouvoirs et collectez des armes et des équipements brutaux dans une aventure épique pour la survie.

WWE 2K Battlegrounds (le 18 septembre) Profitez d'une toute nouvelle expérience WWE dans ce jeu de catch au style arcade proposant des Superstars au design cartoon, des environnements impressionnants et des combats intenses. Que vous soyez un joueur occasionnel qui découvre le catch ou un fan passionné prêt à en découdre, WWE 2K Battlegrounds offre une toute nouvelle façon de profiter de l'action des jeux WWE. PGA TOUR 2K21 (le 21 août) Dans PGA TOUR 2K21, vous pouvez jouer selon les règles ou créer les vôtres ! Avec le nouveau mode carrière PGA TOUR, affrontez les pros sur de vrais parcours et gravissez les échelons pour remporter la FedExCup. Connectez-vous avec vos amis en multijoueur local ou en ligne et organisez des saisons complètes et des tournois avec les « Associations en ligne ». NBA 2k21 (automne 2020) Offrant une expérience de jeu vidéo de sport extrêmement pointue, NBA 2K21 est le dernier titre de la populaire série NBA 2K. Avec des graphismes et un gameplay de premier ordre, des fonctionnalités en ligne compétitives et communautaires ainsi des modes de jeu profonds et variés, NBA 2K21 propose une immersion unique dans toutes les facettes du basket-ball et de la culture NBA. Sekiro: Shadows Die Twice (automne 2020) Tracez votre propre chemin vers la vengeance dans ce jeu d'action-aventure par les créateurs de Dark Souls, primé à de nombreuses reprises. Lancez-vous dans une quête pour regagner votre honneur et combattez des ennemis impitoyables dans un monde sombre et vicié. Profitez d'un arsenal d'outils prothétiques mortels et de puissantes capacités de ninja tout en alternant entre infiltration, traversée verticale et combats brutaux. Sekiro: Shadows Die Twice a été nommé Jeu de l'année aux Game Awards 2019.

Hello Neighbor (le 20 septembre - Disponible sur Stadia Pro au lancement) et Hello Neighbor: Hide & Seek (Fin 2020 - Disponible sur Stadia Pro au lancement) Hello Neighbor et sa préquelle, Hello Neighbor: Hide and Seek, arrivent sur Stadia. Faufilez-vous dans la maison de votre voisin à partir de l'un de vos appareils Stadia compatibles et découvrez ce qu'il cache dans son sous-sol.

Pour terminer, un petit mot concernant Stadia Pro. Outre Orcs Must Die! 3 cité plus haut, qui débarque dès à présent sur le service, ce sont 20 autres jeux qui l'accompagnent dès maintenant. Malheureusement, il y a également un départ, celui de The Elder Scrolls Online, qui sera retiré de l'offre le 16 juillet.

