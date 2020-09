TEST de Super Bomberman R Online : le Battle Royale est une bombe qui se partage à 64 sur Google Stadia !

Bomberman 64 est de retour ?





Pour rappel, pour les plus jeunes d'entre nous, Bomberman est un Party-Game initialement édité par Hudson Soft il est sorti en 1983 sur MSX et ZX Spectrum. Depuis, le héros est passé d'un petit bonhomme avec un chapeau à un robot extraterrestre au travers de presque une cinquantaine de versions, plus d'une vingtaine de spin-offs, pas moins de cinq compilations et un nouvel éditeur, Konami. En 2017, la licence a fait son grand retour avec Super Bomberman R et c'est cette version qui sert de base à son évolution en ligne - exclusivité temporaire Google Stadia, - Super Bomberman R Online.

Un Battle Royale dans le monde de Bomberman, c'est explosif et terriblement bien pensé.

Dans cette nouvelle version, les bases sont les mêmes et nous devons toujours combattre nos ennemis dans des labyrinthes en y collectant un max de bonus et déposant des bombes qui, en explosant, font des dégâts dans les lignes et les colonnes (jamais dans les diagonales). Ces explosions détruisent nos adversaires, les objets destructibles qui parsèment les allées, mais aussi, et c'est là toute la complexité du jeu, notre propre personnage. La différence majeure avec la version initiale, c'est la disparition des modes locaux (solo ou multi) et l'apparition de Bataille 64 qui vient compléter deux autres modes multijoueurs plus classiques : Standard (16 joueurs) et Grand Prix (6 joueurs) qui se joue en équipe.

La grande nouveauté vient donc d'un mode assez fou, celui qui permet un affrontement à 64 joueurs. Pour arriver à amuser tout ce beau monde, l'aire de jeu globale est composée de 16 arènes classiques accueillant quatre joueurs au départ. Une fois une partie lancée, deux d'entre elles sont fermées toutes les minutes et les Bombers survivants doivent se regrouper sur celles restantes jusqu'à l'affrontement final dans la dernière disponible. Comme c'est le temps et non une victoire qui détermine la fermeture des aires de combats, il arrive fréquemment qu'une seule plateforme accueille bien plus que les quatre joueurs habituels et les affrontements sont alors de la pure folie tant il faut arriver à gérer sa survie au milieu de toutes ses explosions. Il se peut aussi, et cela nous est arrivé, de se retrouver seul et ainsi passer sa minute tranquille à collecter des bonus pendant que le massacre se perpétue sur les autres plateformes. De fait, la finale peut se faire entre deux joueurs, comme avec plus de monde, et se termine toujours dans un espace tellement réduit qu'il est difficile, vraiment très difficile, d'y survivre plus que quelques secondes. Autant dire qu'après avoir fini une partie (environ sept minutes max), l'envie d'en relancer une pour monter son niveau est présente, et comme l'attente n'est pas longue, il est facile d'y passer une soirée sans voir le temps passer.

Un concept prenant ?





Super Bomberman R Online a un casting sympa (« vestiaire ») avec pas moins de 23 personnages jouables dont certains possèdent des caractéristiques particulières. Les puristes choisiront surtout les huit Bombers qui n'ont aucune aptitude pour se la jouer « combat à la loyale », mais les autres - pourquoi s'en priveraient-ils ? - se tourneront vers ceux qui peuvent profiter d'un atout de type Attaque, Vitesse ou Unique. En progressant, un tas de petits accessoires et de bonus se débloquent et cela va permettre de personnaliser les costumes, accessoires, skin de bombe, pose de combat, pose de victoire, provocations et répliques. C'est très ludique, cela permet de créer « notre perso » et il y en a tellement que les collectionneurs vont devoir jouer de nombreuses fois pour arriver à tout débloquer. À noter, une boutique était présente dans les menus, mais il n'y avait encore rien à vendre lors de notre test.

Super Bomberman R Online sur Stadia tourne sans souci en 4K et nous avons trouvé les graphismes très réussis, colorés et offrant une pointe de old-school très plaisante. Les musiques composant la bande-son, dont il faut débloquer les morceaux, ne sont malheureusement pas nombreuses, mais les mixages proposés sont plutôt sympathiques (avec un petit coup de cœur pour celle de Silent Hill). La jouabilité est parfaite, que ce soit avec la manette Stadia sur la TV ou celle de la Xbox One sur PC, et les parties accueillant 64 joueurs n'affichent aucune latence. Les menus sont clairs et se lancer dans une partie rapide ne prend qu'un clic et quelques secondes de patience pour attendre le nombre de joueurs requis. En revanche, créer une partie permet de personnaliser celle-ci a son goût (comme dans le jeu original), mais ne permet pas de recevoir des inconnus, car il faut partager un code afin qu'elle puisse être trouvée. Cela rend un peu lourd le processus de jeu entre amis.

Ce concept de Battle Royale dans un Bomberman est explosif et terriblement bien pensé tant il transcende le concept original pourtant déjà excellent et addictif. Super Bomberman R Online ne permet plus de jouer en solo, mais il offre une durée de vie infinie et apporte une autre dimension tellement plus fun, plus speed, plus stressante et géniale grâce à son mode Bataille 64 que celui-ci n'aurait aucun sens ici. Bon, beau, addictif, amusant, vous l'avez compris, nous avons passé un bon moment en sa compagnie et d'ailleurs, excusez-nous, nous vous laissons pour retourner y jouer !

Les plus Transcende le concept original

Prise en mains très simple

Graphiquement réussi

Jouable à 64 joueurs

Jeu en ligne efficace et stable

Bande-son sympa... Les moins ... même si quelques titres de plus auraient été appréciables

Parties entre amis avec un code

Notation Graphisme 17 20 Bande son 16 20 Jouabilité 19 20 Durée de vie 19 20 Verdict 18 20