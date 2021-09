Super Bomberman R Online : un héros de Castlevania pour la Saison 2

Un temps réservé aux abonnés à Google Stadia Pro puis finalement free-to-play sur ordinateurs et consoles, Super Bomberman R Online a cédé aux sirènes du Battle Pass en mai dernier avec une Saison 1 permettant d'obtenir le Bomber Old Snake de Metal Gear Solid. La Saison 2 vient d'être lancée, et c'est un autre héros de Konami qui est à l'honneur.

Personnage principal de Castlevania: Aria of Sorrow et Castlevania: Dawn of Sorrow, Soma Cruz est donc le nouveau personnage à débloquer lors de cette Saison 2 de Super Bomberman R Online, contre 500 Bomber Coins encore une fois. Soma Cruz peut lancer des chauves-souris sur les autres Bombers, qui perdent alors temporairement leurs capacités spéciales. En plus de ce héros, les joueurs peuvent retrouver des éléments cosmétiques dans le Battle Pass, mais également des batailles évènements qui seront présentées plus tard.

La Saison 2 de Super Bomberman R Online durera encore une fois trois mois, le titre est pour rappel disponible gratuitement sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.