Super Bomberman R Online : la date du jeu en free-to-play dévoilée, un Battle Pass annoncé même sur Stadia

Sorti en septembre dernier uniquement sur Google Stadia, Super Bomberman R Online va prochainement s'inviter sur la plupart des plateformes, comme l'avait annoncé Konami en mars dernier. Le jeu multijoueur, qui s'inspire des Battle Royale avec des parties à 64 joueurs, reprendra le modèle free-to-play.

La date de sortie de Super Bomberman R Online est donc fixée au 27 mai 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch et... c'est tout. Des versions Xbox One et Xbox Series X | S sont également prévues, mais elles arriveront plus tard. Mais ce n'est pas la seule information de la journée, car Konami annonce qu'à la même date, tous les joueurs, même ceux sur Stadia, pourront découvrir un système de Battle Pass avec du contenu saisonnier, et c'est le Bomber Old Snake de Metal Gear Solid qui ouvrira le bal avec la Saison 1. Comme chez les concurrents, chaque saison durera trois mois et permettra d'obtenir des objets cosmétiques et un nouveau personnage, à débloquer via des Bomber Coins. Un Battle Pass Argent sera gratuit pour tous les joueurs, mais la plupart des récompenses seront à obtenir avec le Battle Pass Or payant, d'une valeur de 800 Bomber Coins, monnaie virtuelle pouvant être achetée sur les boutiques des consoles et ordinateurs.

Enfin, Konami célèbre les deux millions de copies de Super Bomberman R vendues en offrant à tous les joueurs de Super Bomberman R Online la tenue Double Platinum Cake, un petit cadeau gratuit qui fait toujours plaisir. Vous pouvez d'ailleurs acheter Super Bomberman R - Shiny Edition à 19,95 € sur Amazon.