Stadia fête ses 1 an avec des nouveautés, la jouabilité sur iOS, un premier jeu gratuit et le State Share arrivent !

C'est le 19 novembre 2019 que Google a démocratisé le cloud gaming avec Stadia, une plateforme qui tarde malgré tout à trouver sa place dans l'industrie vidéoludique. Le géant étasunien n'abandonne pas pour autant, loin de là, et continue de mettre en place sa vision sur le long terme avec de nouvelles initiatives rendant le service de plus en plus accessible. Nous fêtons donc aujourd'hui même sa première année : bon anniversaire Stadia !

Ainsi, en un an, Stadia a connu une centaine de mises à jour de ses fonctionnalités, l'arrivée de dizaines de jeux supplémentaires, des partenariats à gogo, et bien plus. Le tout est résumé ci-dessous, ou via une infographie en anglais.

Un an de Stadia - Au cours des 12 derniers mois, l'équipe Stadia a intensément travaillé pour améliorer l'expérience, ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux jeux. Vous trouverez ci-dessous un résumé des étapes marquantes et, ci-joint, une infographie pour comprendre comment Stadia continue de s'améliorer pour le plus grand plaisir des joueurs.

Stadia est disponible gratuitement. Les nouveaux utilisateurs bénéficient d'un mois offert à Stadia Pro et d'une réduction de 10€ sur le jeu de leur choix.

Plus de 100 mises à jour de la plateforme et fonctionnalités ajoutées telles que le support sans fil de la manette Stadia sur tous les écrans, contrôles tactiles sur Android, de nouvelles fonctionnalités Stadia Enhanced Features (Crowd Play beta, Crowd Choice, Stream Connect, State Share beta) et partage de captures d'écrans sur mobile et web.

Plus de 80 jeux disponibles depuis le lancement, avec un objectif de plus de 135 jeux d'ici la fin de l'année 2020.

Des jeux AAA d'éditeurs partenaires tels que DOOM Eternal, Marvel's Avengers et Cyberpunk 2077.



Des jeux adorés des joueurs tels que Grid, PUBG et Destiny 2.



15 jeux exclusifs ou en avant-première (First on Stadia) tels que Orcs Must Die! 3, Super Bomberman R Online et Risk of Rain 2.



Des week-ends gratuits sur des titres tels que Tom Clancy's The Division 2, Borderlands 3 et The Crew 2, et des démos gratuites avec PAC-MAN Mega Tunnel Battle, Humankind et Immortals Fenyx Rising.

Plus de 65 jeux disponibles gratuitement avec Stadia Pro depuis le lancement, dont 31 disponibles en novembre 2020.

Les fonctionnalités Crowd Choice, Crowd Play et Stream Connect disponibles dans des jeux tels que Tom Clancy's The Division 2, Super Bomberman R Online et Dead by Daylight.

Le programme Stadia Experiments, les jours gratuits, les démos et les early access pour vous permettre de tester les nouvelles fonctionnalités et de jouer à vos jeux préférés aussi rapidement que possible.

L'acquisition de Typhoon Studios, des partenariats avec Harmonix, Supermassive Games et Uppercut Games, l'ouverture de studios Stadia Games & Entertainment à Montréal et Los Angeles, et bien plus encore.

Et maintenant, c'est quoi la suite ? L'aventure se poursuit dès aujourd'hui avec l'arrivée de Destiny 2 : Nouvelle Lumière sur Stadia, qui devient donc le premier free-to-play de la plateforme ! Après les démos temporaires, vous avez donc là un bon moyen d'essayer le service gratuit par vous-mêmes. D'ici la fin de l'année, Stadia va également arriver dans les régions EMEA, pour ceux que cela concerne. Et en janvier 2021, la version complète de State Share, la fonctionnalité encore en bêta pour envoyer des invitations à rejoindre directement notre partie notamment via Twitch, sera lancée avec Hitman 3 (disponible aussi sur diverses plateformes sur Amazon).

Mais la meilleure nouvelle, c'est qu'après avoir envahi nos appareils Android, navigateurs Internet et télévisions via Chromecast Ultra, Stadia va enfin débarquer sur iOS. De premiers tests publics seront organisés dans les prochaines semaines, avec une « application web évolutive » dont les performances seront testées avec la communauté. À priori, il n'y aura pas d'application App Store pour iPhone ou iPad, Apple étant visiblement encore réticent à l'idée de laisser le cloud gaming s'installer dans ses rangs. Ajoutez à cela Ubisoft+ qui pointe le bout de son nez, et vous obtenez un beau programme pour l'avenir proche.

