Hello Engineer : une date de sortie proche pour le portage PC et consoles de l'ancienne exclusivité Stadia

Après GYLT, une autre ancienne exclusivité Stadia va trouver son chemin hors de la plateforme de cloud gaming, éteinte depuis quelques mois. Il s'agit de Hello Engineer, le jeu de construction en multijoueur dérivé de la licence Hello Neighbor, qui nous invite à récupérer des ressources et construire de folles machines pour défier un étrange voisin et ses robots démoniaques aux abords d'un parc d'attractions.

tinyBuild va l'amener sur PC via Steam, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, et vient de caler sa date de sortie au 17 août sur ces plateformes, avec tout le contenu solo et coopératif qui était proposé sur Stadia. Le prix sera doux, affiché à seulement 14,79 € sur tous les appareils, et il y aura même une promotion de lancement de -35 % sur Steam, voire -50 % si vous possédez un autre jeu de la licence. Une démo est aussi jouable via la boutique PC et sur Xbox dès maintenant.

Un mystérieux parc d’attractions se transforme en piège redoutable à cause de votre inquiétant voisin ! Faites preuve de créativité pour fabriquer des véhicules et des machines combattantes bizarres, révéler ses sombres secrets et vous échapper. Hello Engineer est un jeu de construction de machines pour jusqu’à 4 joueurs se déroulant dans l’univers Hello Neighbor ! Récupérez, fabriquez et surmontez les obstacles dans un parc d’attractions aussi bizarre que mystérieux. Concevez des machines incroyables composées de ferraille et défiez votre inquiétant voisin et ses robots maléfiques. Roulez, volez ou rebondissez jusqu’à la victoire. Si une machine atteint son but, c’est qu’elle est bien conçue ! Construction Pour les esprits créatifs : Utilisez des pièces de cadre, des engrenages, des moteurs, des roues et même des turboréacteurs récupérés parmi la ferraille du parc d’attractions pour fabriquer différents véhicules qui s’adapteront à l’ensemble de vos besoins.

Pour les ingénieurs de talent : Découvrez plusieurs fonctionnalités avancées telles que des circuits électriques et des modules intelligents dont les ingénieurs compétents se serviront pour concevoir des véhicules ou des créatures mécaniques autonomes.

Votre créativité est le principal ingrédient : Aucune solution n’est proscrite pour parvenir à vos objectifs : c’est vous qui décidez de la manière dont vous progressez dans le jeu. Si une machine atteint son but, c’est qu’elle est bien conçue ! Multijoueur jusqu'à 4 Vous avez trop de pièces mobiles et vous avez besoin de plus de mains pour les manipuler ? Ajoutez des panneaux de commande et faites-vous aider par des coéquipiers !

Vous venez de créer la plus complexe et la plus ambitieuse de vos inventions ? Collaborez avec vos amis !

Partager des plans permet d’améliorer efficacement vos mécanismes, sans limites, tout en intégrant de nouvelles idées. Modes de jeu Mode histoire : En solo ou entre amis, relevez les défis et résolvez les énigmes à l’aide de machines entièrement personnalisées. Équipez vos créations et affrontez des boss dans des combats implacables !

Mode bac à sable : Détendez-vous et construisez sans restriction dans le bac à sable. Créez la machine suprême dont vous avez toujours rêvé ! Vous aimeriez fabriquer une fusée ? C’est possible !

Sinon, Hello Neighbor 2 est lui disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Hello Neighbor 2 : le jeu d'infiltration cartoonesque lancé en vidéo