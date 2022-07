Baldur's Gate: Dark Alliance II, une date de sortie proche pour le portage sur consoles modernes

Interplay et Black Isle ont amené Baldur's Gate: Dark Alliance sur plateformes modernes en 2021, et ont visiblement trouvé leur public. Ils enchaînent en effet avec sa suite Baldur's Gate: Dark Alliance II, son portage ayant été confirmé plus tôt cette année et dont la date de sortie sur les machines actuelles vient d'être officialisée.

C'est donc le 20 juillet 2022 que nous retrouverons le hack'n slash au format numérique sur PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam et GOG. Tout le contenu de l'original sera présent, des 80 niveaux aux 4 modes de difficulté, avec en prime une compatibilité Steam Deck et la possibilité de jouer en coopération en local.

Le mal indescriptible est de retour dans la ville légendaire de Baldur's Gate. Un appel aux aventuriers résonne à travers la terre assiégée. Des guerriers rusés et des utilisateurs de magie audacieux sont désespérément nécessaires pour récupérer Baldur's Gate d'une sombre sorcellerie qui menace tout sur son passage. Frayez-vous un chemin ou lancez des sorts puissants à travers plus de 80 niveaux périlleux.

Des zones cachées, des personnages secrets et des centaines d'objets à découvrir, personnaliser et utiliser.

Forgez des armes et armures magiques uniques pour maximiser les dégâts que vous infligez au combat.

Modes de jeu captivants à un ou deux joueurs coopératifs.

