Baldur's Gate: Dark Alliance, le classique du jeu de rôle sort enfin sur PC, 20 ans après

La franchise Baldur's Gate est née sur PC grâce à BioWare en 1998, mais ce ne fut pas le cas de tous ses successeurs. Baldur's Gate: Dark Alliance, signé Snowblind Studios, est ainsi paru en 2002 sur PS2, avant d'être porté sur Xbox et GameCube l'année suivante, mais n'a jamais eu droit à une sortie sur ordinateur personnel. Et quand un portage sur consoles actuelles a été annoncé en mai dernier, il ne concernait que les PS4, Xbox One et Switch.

Le sketch se termine enfin cette semaine avec l'arrivée du classique du jeu de rôle, inspiré de l'univers de Donjons et Dragons, sur Steam, GOG.com et l'Epic Games Store, 20 ans et 3 jours après la sortie de l'original. Il est vendu au prix de 19,99 €, alors si ce RPG à l'ancienne vous a toujours fait de l'œil, c'est peut-être le moment de vous y intéresser.

Découvrez l’univers de Baldur's Gate comme vous ne l’avez jamais vu! Explorez les mondes de Baldur's Gate: Dark Alliance, des niveaux remplis d’aventures épiques des Donjons & Dragons, de combats intenses, d’énigmes insurmontables, d'intrigues tortueuses. Contrôlez une contrée où le seul rempart contre les forces du mal n’est autre que votre lame d’acier et votre puissance magique… Plus de 70 heures d'aventures trépidantes !

Plus de 45 niveaux explosifs à explorer dans les moindres recoins!

Jouez en mode coopératif et/ou en mode solo !

Plus de 35 adversaires monstrueux à pourfendre, dont des Cubes gélatineux, des Géants de froid et des Dragons !

Trois héros à incarner avec leur apparence, leurs compétences et leurs pouvoirs spécifiques !

De nouvelles attaques et compétences choisir à chaque progression de niveau !

Règles officielles de Donjons & Dragons 3e édition !

À noter que ce Baldur's Gate: Dark Alliance n'a rien à voir avec Dungeons & Dragons: Dark Alliance, un jeu coopératif également paru cette année et disponible à partir de 39,03 € sur Amazon.fr.