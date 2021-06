Dungeons & Dragons: Dark Alliance, 4 héros et un gros dragon dans l'épique bande-annonce de lancement

Tuque Games et Wizards of the Coast viennent de lancer aujourd'hui Dungeons & Dragons: Dark Alliance, un jeu de rôle et d'action coopératif dans un univers de dark fantasy qui propose d'affronter divers ennemis et de récupérer du loot pour améliorer son personnage. Place à la bande-annonce de lancement :

Coopération oblige, nous retrouvons les héros révisant leur plan avant d'affronter un dragon, mais le barbare Wulfgar est sans doute un grand fan de Leeroy Jenkins et décide de foncer dans le tas sans réfléchir. S'en suit un combat épique mettant en avant les capacités de chaque personnage, mais pour du gameplay, il vaut mieux se tourner vers une précédente vidéo.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance est disponible dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les versions physiques arriveront le mois prochain. Vous pouvez également retrouver le RPG dans le Xbox Game Pass. Sinon, il est vendu 40,33 € sur Amazon.