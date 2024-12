Dungeons & Dragons: Dark Alliance, c'est déjà la fin pour le jeu d'action coopératif

Il y a cinq ans, lors des Game Awards 2019, nous découvrions Dungeons & Dragons: Dark Alliance, un jeu d'action hack'n slash développé par Tuque Games. Un titre qui permet d'incarner jusqu'à quatre héros en coopération dans l'univers de fantasy de Wizards of the Coast et qui a été lancé en juin 2021. Mais, trois ans et demi plus tard, c'est déjà la fin.

Sur Steam, Tuque Games et Wizards of the Coast annoncent que les serveurs de Dungeons & Dragons: Dark Alliance vont fermer le 24 février 2025, il sera alors impossible de jouer en multijoueur en ligne après cette date. Si vous avez le jeu, il sera possible de lancer des parties en solo hors ligne, mais le titre va grandement perdre de son intérêt. Pire encore, Dungeons & Dragons: Dark Alliance va être retiré des boutiques à cette même date, il ne sera plus possible de l'acheter, le jeu va disparaître dans l'oubli, de quoi frustrer les fans de D&D et les joueurs en général. Voici le message publié par les développeurs :

Nous fermerons les serveurs de Dark Alliance le 24/2/2025 et le jeu ne sera plus disponible à l'achat à compter de ce jour-là. Le jeu de base et tous les contenus téléchargeables sont toujours accessibles pour des parties hors ligne en solo par tous les joueurs qui les possèdent.

Heureusement, il reste les éditions physiques, vous pouvez acheter Dungeons & Dragons: Dark Alliance en Édition Day One avec un steelbook, l'artbook et la bande-son numérique à 49,99 € à la Fnac.