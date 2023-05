GYLT : l'ancienne exclu Stadia datée sur de nouvelles plateformes

Google avait de grandes ambitions avec Stadia, signant des accords d'exclusivités avec de nombreux studios. Mais la plateforme de cloud gaming a fermé ses serveurs en début d'année, mettant aux oubliettes ses exclusivités. Heureusement, les développeurs les portent petit à petit sur les autres plateformes.

Aujourd'hui, Tequila Works annonce que GYLT sera de retour le 6 juillet 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre sera le même que sur Stadia, suivant Sally, une jeune fille se retrouvant dans une version cauchemardesque de sa ville et qui va devoir affronter ses plus grandes peurs, entre résolution d'énigmes et séquences d'action ou d'infiltration.

Pour rappel, GYLT avait reçu des notes plutôt positives lors de son lancement sur Stadia en 2019, les joueurs qui l'ont loupé vont pouvoir le découvrir dans deux petits mois. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.