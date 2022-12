Hello Neighbor 2 : le jeu d'infiltration cartoonesque lancé en vidéo

Après avoir passé plusieurs mois en alpha puis bêta sur ordinateurs et consoles de salon, Hello Neighbor 2 débarque enfin dans sa version finale cette semaine. Le titre d'Eerie Guest et tinyBuild est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, il s'offre une bande-annonce pour fêter son lancement :

Hello Neighbor 2 nous permet cette fois d'incarner Quentin, un journaliste enquêtant dans le quartier de Raven Brooks et plus particulièrement sur Mr. Peterson, suite à plusieurs disparitions de personnes. Il faudra s'infiltrer dans son étrange demeure, mais également dans les autres maisons du quartier pour découvrir ce qui se cache à Raven Brooks, sans se faire prendre évidemment. Les riverains feront des patrouilles pour capturer Quentin, en réagissant différemment en fonction de leur IA propre à chaque personnage.

Hello Neighbor 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec une Deluxe Edition incluant les DLC Hello-Copter, Back to School et Late Fees. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 30,59 € sur Gamesplanet.