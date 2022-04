Hello Neighbor 2 : une date de sortie lointaine pour la version finale, la bêta fermée lancée en vidéo

Cela fait un moment qu'Eerie Guest Studios et tinyBuild planchent sur Hello Neighbor 2, nouveau jeu d'infiltration dans une maison remplie de pièges. Le titre avait été dévoilé en juillet 2020, et depuis le début, les développeurs comptaient d'abord lancer une bêta fermée, réservée aux joueurs précommandant le jeu.

Eh bien, la bêta est désormais disponible, et elle a même droit à sa bande-annonce de lancement. Les joueurs peuvent précommander la version standard pour avoir accès à cette phase de test fermée et au jeu final à sa sortie, ou une Deluxe Edition qui rajoute trois DLC au lancement et cinq jours d'accès anticipé à la version 1.0.

Et justement, cette version finale de Hello Neighbor 2 dévoile sa date de sortie, fixée au 6 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Oui, il faudra être patient, mais vous pouvez déjà précommander le jeu et participer à la bêta via des cartes PSN vendues sur Amazon.