Hello Neighbor 2 annoncé sur PS4 et PS5 avec une bêta

Eerie Guest et tinyBuild avaient annoncé en juillet 2020 Hello Neighbor 2, nouveau jeu d'infiltration où un journaliste doit s'immicer dans la maison de Mr. Peterson afin d'enquêter sur des disparitions. Le titre était alors attendu sur PC et Xbox Series X|S uniquement, mais d'autres versions viennent d'être annoncées.

C'est via le blog PlayStation que tinyBuild annonce que Hello Neighbor 2 sera également disponible sur PS4 et PS5. Les joueurs pourront même participer à la bêta fermée qui débutera le 7 avril prochain, en précommandant le jeu via le PlayStation Store. Les joueurs sur PC et Xbox Series X|S peuvent déjà acheter en avance le titre depuis la fin d'année dernière, toujours dans l'optique de participer à cette phase de test. Si vous ne connaissez pas le jeu, tinyBuild rappelle en détail le principe de Hello Neighbor 2 :

Au cœur de Hello Neighbor se trouve une sorte de gâteau à étages réalisé avec soin dans lequel chaque couche alterne entre horreurs sociales et thèmes familiaux. Il existe une certaine dichotomie entre ces deux genres, mais l’histoire reste à la frontière entre les deux en enterrant ses secrets avec ses traumatismes… parfois littéralement.

Nous étudions l’horreur d’une manière plus délicate, en évitant les aspects horrifiques classiques du monde des adultes qui peuvent être beaucoup plus directs. Nous nous penchons sur des détails plus subtils ; des voisins glauques en qui on ne peut pas avoir confiance, des événements étranges qui pourraient n’être que le fruit de notre imagination, un village de campagne avec un lourd secret, et cette sensation de malaise qu’on ressent quand on est peut-être sur le point de découvrir un cadavre dans le placard de quelqu’un.

Dans Hello Neighbor 1, votre objectif était plutôt simple ; vous introduire dans le sous-sol de votre voisin glauque pour découvrir ce qu’il cache, mais que s’est-il passé ensuite ? Dans Hello Neighbor 2, vous jouerez Quentin, un journaliste qui enquête sur une série de disparitions en ville. Y compris celle de Nicky Roth, le protagoniste original de Hello Neighbor. Assurez-vous de mettre vos chaussures les plus confortables, votre voyage vous entraînera bien au-delà du sous-sol et vous forcera à arpenter le tout nouveau monde ouvert de Raven Brooks pour obtenir votre scoop !

Avec un monde plus large vient un tout nouveau groupe de personnages à rencontrer, surveiller, et auxquels il faut échapper ! Quels secrets la boulangère peut-elle bien cacher sous ces croissants ? Est-ce qu’il y a quelque chose de louche chez le taxidermiste ? Et pourquoi le maire aurait-il besoin d’un chien de garde ? Attendez… il y a des chiens dans Hello Neighbor, maintenant ?!

Créez votre propre aventure en interagissant avec les habitants de Raven Brooks, qui tous possèdent leurs propres motivations et secrets à cacher… et ils risquent de ne pas apprécier que vous mettiez le nez dans leurs affaires. Mais attention ! Chaque nouveau voisin dispose maintenant d’une IA et d’attitudes différentes, vous devrez améliorer vos compétences jusqu’à leur paroxysme et trouver une façon de vous montrer plus intelligent que chacun d’entre eux ! Oui… même ceux à 4 pattes.

On espère que vous êtes aussi impatients que nous de vous plonger dans tout ce que Hello Neighbor 2 aura à offrir. Vous pourrez acheter votre billet pour Raven Brooks à partir du 7 avril, avec un accès immédiat à la Beta exclusive disponible pour toutes les précommandes !

Préparez-vous à vous adapter et à improviser. Il va falloir plus que vos instincts de journaliste pour résoudre cette affaire. Vous devrez vous faufiler, fureter, espionner et traquer dans chaque recoin de la ville si vous voulez faire la lumière sur le mystère de Raven Brooks. Pourrez-vous révéler les sombres secrets de la ville, de ses résidents et du Voisin lui-même ? Ou serez-vous le prochain à disparaître ?

Et avant de partir, je voulais aussi prendre un instant pour remercier notre communauté PlayStation de longue date pour son soutien au cours des années ! Nous avons hâte de bientôt vous retrouver dans le voisinage. À la vôtre !