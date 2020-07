Hello Neighbor 2 : une suite sous tension annoncée sur Xbox Series X et PC, une alpha gratuite disponible

Hello Neighbor doit certainement son succès aux streameurs sur YouTube, qui ont suivi son évolution et ses facéties au fil de son Accès Anticipé. Cela n'enlève en rien les qualités du projet, qui est un thriller doublé d'un jeu d'infiltration aimé par les amateurs du genre. La série s'est depuis déclinée avec le coopératif Secret Neighbor, mais prévoit désormais de revenir avec un Hello Neighbor 2 en bonne et due forme.

Sur le terrain de jeu ouvert de Raven Brooks, plus large que celui de l'original, nous devrons encore une fois traquer Mr. Peterson pour découvrir ce qu'il mijote. Son intelligence artificielle sera plus poussée et dynamique que jamais, allant même jusqu'à apprendre de nos actes et mouvements. Il pourra utiliser tous les objets que nous pouvons utiliser, représentant une menace de chaque instant s'il nous détecte. Et en fonction de nos actions et des évènements aléatoires, le monde et le déroulé de l'histoire évoluera pour une véritable expérience sandbox.

Hello Neighbor 2 est pour le moment annoncé sur Xbox Series X et PC via Steam et Windows 10. Il passera encore une fois par plusieurs étapes avant la version finale : la première, c'est une alpha entièrement gratuite à retrouver sur les différentes plateformes !