The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution se trouve un trailer et une date de sortie pas si lointaine !

C'est en avril dernier, lors du Meta Quest Gaming Showcase, que Skydance Interactive avait annoncé la mise en développement de The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution. Si la date de sortie était alors encore incertaine, elle vient d'être précisée lors du Meta Connect 2022. Et c'est pour bientôt !

Cet opus est la suite directe du précédent et le studio semble avoir fait évoluer le gameplay afin de rendre la vie encore plus dure aux touristes que nous y incarnons. Ce jeu de survie, et ici ce n'est pas juste un mot pour faire bien, va donc encore nous tenir en haleine pendant de nombreuses heures avant de pouvoir en apercevoir la fin. Au programme, de nouveaux défis, ennemis et lieu (le quartier français), des défis et même des parties jouables la nuit qui, dans le premier chapitre, était le havre de paix et de repos.

« Combattez, faufilez-vous et frayez-vous un chemin à travers une ville qui a déjà été choisie d'innombrables fois. Les ressources seront rares, mais vous devrez utiliser ce que vous pouvez pour repousser non seulement les marcheurs omniprésents, mais aussi l'invincible Axman qui vous traque. C'est la raison pour laquelle notre jeu s'appelle Retribution », explique Mark Domowicz, directeur du jeu sur Chapter 2: Retribution chez Skydance Interactive. « Comme vous l'avez peut-être deviné, vous devrez utiliser votre cerveau pour comprendre comment gérer ce nouveau niveau de menace. Il est en fait un excellent exemple de l'évolution de notre gameplay pour le chapitre 2. Le niveau de défi tout au long du jeu a augmenté à la fois en termes d'échelle et de variété, et nous avons hâte de voir comment nos touristes vont gérer ce que nous lançons ». « Nous avons toujours voulu explorer le quartier français, comme c'est une partie tellement emblématique de La Nouvelle-Orléans. Nous aimons ce nouvel emplacement à la fois pour son aspect pittoresque, mais aussi pour son cadre complexe et plus urbain. Cela nous permet de créer de nouveaux défis environnementaux pour le joueur et de donner aux touristes plus d'options sur la façon de gérer un scénario donné. Les conséquences des actions du touriste dans le premier jeu ont affecté et remodelé une grande partie de la ville, et entre l'exploration de la nuit et la découverte de plus de parties de cette ville dangereuse, nous pensons que les joueurs auront de quoi mâcher. »

La date de sortie de The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution est fixée, en exclusivité provisoire, au 1er décembre 2022 sur l'Oculus Quest Store.