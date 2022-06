The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution annoncé sur PlayStation VR et PSVR 2 avec une vidéo de gameplay

Après le très sympathique The Walking Dead: Saints & Sinners, un jeu de tir et d'action en réalité virtuelle développé par Skydance Interactive, les joueurs attendent sa suite avec impatience. Le jeu a déjà été confirmé pour Meta Quest 2, Oculus Rift et Oculus Rift S, mais les joueurs sur PS4 et PlayStation 5 ne seront pas oubliés.

Lors du State of Play de cette nuit, nous avons en effet eu droit à une nouvelle bande-annonce de The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, qui sortira donc sur le PlayStation VR2 de la PS5, en 2023 seulement, mais également sur le PSVR de la PS4 dès la fin d'année 2022. Alexander Eden, spécialiste marketing chez Skydance Interactive, prend la parole sur le blog PlayStation pour parler des nouveautés de ce titre :

Un tout nouvel arsenal

La toute première image dévoilée lors de l’annonce de Saints & Sinners était celle d’une hache, représentant l’une des nombreuses armes que les joueurs allaient pouvoir utiliser pour faire couler le sang à flot. Retribution ne change pas la formule et a enflammé la communauté en dévoilant l’image brutale d’une tronçonneuse sanguinolente. Les combats basés sur la physique et la grande variété des armes disponibles comptent parmi les points forts de Saints & Sinners et ce chapitre 2 entend bien monter d’un cran la brutalité des affrontements. Les équipements que vous récupérerez ne sont pas de simples variations d’armes déjà existantes, mais ont été spécifiquement pensés pour vous offrir des techniques de combat inédites jusque-là absentes du jeu.

Parmi les nouveautés qui rejoindront votre arsenal, vous trouverez des silencieux, qui vous aideront à ne pas vous faire repérer, de nouvelles armes à feu, comme la mitraillette et le fusil à canon scié pour une meilleure maîtrise lors des attaques par vagues, ainsi qu’une tronçonneuse pour déchiqueter tout ce qui se trouve sur votre passage (à condition que vous supportiez son poids non négligeable et que vous pensiez à remplir son réservoir). Et ce ne sont là que quelques exemples des ajouts qu’apportera ce chapitre 2, alors ne manquez pas nos prochaines annonces si vous voulez savoir à quel point vos ennemis auront du souci à se faire.

De nouvelles menaces

Précédemment évoqué dans Aftershocks et dévoilé dans notre dernière bande-annonce, le mystérieux tueur à la hache n’est qu’un élément perturbateur parmi d’autres avec lequel Retribution entend raviver de manière inattendue le sentiment de peur et d’urgence chez les joueurs.

En plus de la menace grandissante que représente ce tueur post-apocalyptique, dont les actions et les machinations tout au long de la campagne vous laisseront constamment sur vos gardes, attendez-vous à faire face à des rôdeurs toujours plus nombreux et à vous heurter à des survivants redoutables et armés jusqu’aux dents à travers des affrontements encore plus difficiles. Autant de dangers qui, habilement incorporés à des missions prenantes, donneront lieu à des rencontres sous tension qui marqueront les esprits.

La Nouvelle-Orléans de nuit

L’une des grosses nouveautés apportées à la boucle de gameplay originale est l’ajout d’expéditions nocturnes à travers la ville. Avec ce chapitre 2, nous voulions proposer une Nouvelle-Orléans plus vaste et immersive que jamais. C’est pourquoi il sera possible de partir explorer chaque zone, ancienne, comme nouvelle, après que les cloches aient sonné et que les morts-vivants aient pris possession des lieux. Si l’exploration de nuit comporte plus de risques, elle s’accompagne de nouvelles opportunités de gameplay, mais aussi de récompenses intéressantes.

L’obscurité vous permettra de vous cacher plus facilement et vous aurez donc tout intérêt à faire preuve de discrétion pour ne pas vous faire repérer par les rôdeurs. Vous pourrez même les éloigner de votre destination en les attirant ailleurs à l’aide de fusées éclairantes. Certains objets, comme des kits de survie abandonnés par leurs propriétaires dans une ultime tentative de fuite, ne sont trouvables que pendant la nuit. Une raison de plus de partir à l’assaut de la vie nocturne de La Nouvelle-Orléans. Mais attention, dans l’obscurité, vous avez plus de chances de tomber malencontreusement sur une gigantesque horde de morts-vivants…

Le diable est dans les détails

Derrière chaque modification notable du gameplay introduite dans Retribution se cachent des dizaines de petits ajustements destinés à renforcer le sentiment d’immersion.

Les rôdeurs en sont l’exemple parfait, les plus petits des détails étant d’une importance capitale pour donner encore plus d’impact à cette menace omniprésente. Nous avons augmenté le niveau de détails des caractéristiques visuelles ainsi que le nombre de combinaisons afin de faire en sorte qu’aucun des rôdeurs que vous combattez ne ressemble au précédent.

Pour s’adapter aux nouvelles armes disponibles, nous avons imaginé de nouvelles façons dont le corps des rôdeurs réagit aux différents types de dégâts. Chaque coup porté a ainsi plus d’impact et semble plus réaliste. Enfin, nous avons conçu de nouvelles animations afin que les rôdeurs réagissent davantage et plus fidèlement à leur environnement (par exemple lorsqu’ils tombent dans le vide). Toutes ces petites améliorations s’additionnent pour rendre l’univers de Retribution encore plus authentique.

Le futur de la réalité virtuelle

Le chapitre 2 : Retribution compte bien s’imposer comme une référence en matière de jeux d’horreur en VR et continuer à faire vibrer les joueurs avec la même intensité que l’a fait le chapitre 1 de The Walking Dead: Saints & Sinners. La puissance et les fonctionnalités encore plus immersives offertes par le PS VR2 permettront aux joueurs de profiter de graphismes encore plus saisissants, d’une détection des mouvements plus précise et de niveaux encore plus vastes et plus détaillés.