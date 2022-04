The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution annoncé avec un trailer qui déchire

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution a fait l'ouverture du Meta Quest Gaming Show 2022 avec un trailer très prometteur. Le studio Skydance Interactive offre donc un second chapitre à son jeu de survie se déroulant dans la ville de la Nouvelle-Orléans et vont permettre de continuer l'aventure dans ce monde apocalyptique.

Chapter 2: Retribution est le chapitre suivant l'histoire de The Walking Dead : Saints & Sinners, et les joueurs du jeu original retrouveront leurs habitudes avec de nouvelles coses à faire pour évoluer, aider ou lutter. Avec un scénario original, la liberté de choix et des combats viscéraux pour lequel la franchise est connue, le jeu remet les joueurs dans le rôle du personnage, connu sous le nom « Le Touriste », qui doit se battre pour continuer à survivre dans les ruines inondées de la Nouvelle-Orléans peuplées d'interminables hordes de marcheurs et déchirées par la guerre entre les survivants.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution n'a pas encore de date précise de sortie et devrait sortir en 2022 sur Meta Quest 2, Oculus Rift et Oculus Rift S. La sortie sur d'autres plateforme sera annoncée ultérieurement.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €