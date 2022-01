The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, une suite au jeu d'action VR annoncée

The Walking Dead: Saints & Sinners est un incontournable si vous avez un casque de réalité virtuelle. Le jeu de tir à la première personne prend place dans un univers post-apocalyptique envahi par des morts-vivants, qu'il faudra affronter au fil de différentes missions. Et si vous avez aimé le jeu et ses extensions, bonne nouvelle, une suite vient d'être annoncée.

Skydance Interactive vient en effet de brièvement présenter The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, un jeu qui poursuivra l'histoire du Tourist. Le studio précise bien qu'il s'agit là d'un nouveau jeu, et pas d'une extension, et il sera donc proposé en standalone. Pour le moment, il faut se contenter de cette brève annonce, Oculus a déjà affirmé que le titre sortira sur sa plateforme Quest.

Le premier volet étant disponible sur PC VR et PlayStation VR, d'autres casques devraient se rajouter à la liste à l'avenir. Vous pouvez retrouver un Oculus Quest 2 256 Go à 433,99 € sur Amazon.