Hello Engineer : l'ancienne exclu Stadia, spin-off de Hello Neighbor avec des véhicules loufoques, enfin disponible sur de nouvelles plateformes

Hello Neighbor nous demandait de nous infiltrer dans la demeure d'un étrange voisin du quartier cachant un sombre mystère derrière des pièges improbables, et c'est vite devenu une franchise, avec une suite et des spin-offs. Les utilisateurs de Google Stadia avaient pu découvrir Hello Engineer, mais depuis la fermeture de la plateforme de cloud gaming, le titre avait disparu.

Heureusement, tinyBuild planchait sur un portage pour les autres plateformes et il est enfin disponible. Dans Hello Engineer, le voisin Mr. Peterson a coincé les enfants dans un dangereux parc d'attractions, il faudra construire des véhicules loufoques pour s'en échapper et franchir les obstacles, en solo comme en coopération jusqu'à quatre joueurs. Voici les points clés de Hello Engineer :

Pour les esprits créatifs : utilisez des pièces de cadre, des engrenages, des moteurs, des roues et même des turboréacteurs récupérés parmi la ferraille du parc d’attractions pour fabriquer différents véhicules qui s’adapteront à l’ensemble de vos besoins.

Pour les ingénieurs de talent : découvrez plusieurs fonctionnalités avancées telles que des circuits électriques et des modules intelligents dont les ingénieurs compétents se serviront pour concevoir des véhicules ou des créatures mécaniques autonomes.

Votre créativité est le principal ingrédient : aucune solution n'est proscrite pour parvenir à vos objectifs : c'est vous qui décidez de la manière dont vous progressez dans le jeu. Si une machine atteint son but, c'est qu'elle est bien conçue !

Mode histoire : en solo ou entre amis, relevez les défis et résolvez les énigmes à l'aide de machines entièrement personnalisées. Équipez vos créations et affrontez des boss dans des combats implacables !

Mode bac à sable : détendez-vous et construisez sans restriction dans le bac à sable. Créez la machine suprême dont vous avez toujours rêvé ! Vous aimeriez fabriquer une fusée ? C'est possible !

Hello Engineer est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec une démo sur Steam et sur le Microsoft Store des Xbox. Sur la plateforme de Valve, le titre est déjà bradé à -35 %, voire à -50 % si vous avez déjà un autre jeu de la licence Hello Neighbor dans la bibliothèque. Vous pouvez sinon retrouver des cartes PSN sur Amazon.